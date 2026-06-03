Cirugía robótica y quirófanos inteligentes llegarían a Quintana Roo a través del IMSS-Bienestar

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch informó que México ya cuenta con quirófanos inteligentes y cirugía robótica en hospitales públicos, una innovación que seguirá expandiéndose y que se prevé que llegue también a Quintana Roo, anuncio realizado durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que uno de los objetivos para 2026 es fortalecer la conectividad en hospitales y centros de salud del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar, mediante internet gratuito y expedientes clínicos digitales compartidos.

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Además, subrayó que la innovación tecnológica debe traducirse en una mejor atención médica para la población, con servicios más eficientes, seguros y accesibles en todo el país.

Durante la presentación de los avances de innovación tecnológica en el sistema público de salud, los titulares del ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar, detallaron proyectos que incluyen inteligencia artificial, telemedicina, cirugía robótica, nuevos tomógrafos, mastografías digitales y expediente clínico electrónico, como parte de la estrategia para modernizar la atención médica y avanzar hacia un servicio universal de salud.

Martí Batres Guadarrama, director del Instituto, informó que comenzaron a operar cuatro “cuartos azules”, salas especializadas para interpretar mastografías con apoyo de inteligencia artificial.

Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo es incorporar nuevas tecnologías, con el fin de hacer revisiones más seguras y accesibles hacia la población / POR ESTO!

Estos centros están ubicados en hospitales del ISSSTE en Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila, y contarán con seis estaciones de lectura cada uno.

En conjunto, podrán interpretar más de 400 mil mastografías al año, a partir de imágenes enviadas por 98 unidades médicas de todo el país. Batres explicó que este modelo permitirá que las mujeres no tengan que trasladar físicamente sus placas para recibir un diagnóstico. Las imágenes serán enviadas de forma electrónica y analizadas por radiólogos especializados, con apoyo de herramientas digitales.

Dentro de los proyectos destacados es el nuevo Hospital “Dr. Agustín O’Horán” de Yucatán, que cuenta con cirugía robótica y forma parte de una estrategia para extender esta tecnología a hospitales públicos del Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México. El objetivo es certificar durante 2026 a 68 cirujanas y cirujanos especializados en este tipo de procedimientos.

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El director del IMSS-Bienestar, informó que en 2025 se equiparon más de 45 unidades médicas con 6 mil 600 bienes estratégicos.

Para 2026 se prevé una inversión superior a 13 mil millones de pesos para incorporar más de 32 mil equipos a la red pública.

Entre los proyectos destacan tomógrafos con inteligencia artificial en comunidades indígenas, braquiterapia para atención oncológica, quirófanos inteligentes, cirugía robótica y medicina fetal de alta especialidad gratuita.