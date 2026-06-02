Gobierno de Sheinbaum anuncia innovación en salud: IA, cirugía robótica y expediente digital

El Gobierno de México presentó este martes 2 de junio los avances de innovación tecnológica en el sistema público de salud, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los titulares del ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar detallaron proyectos que incluyen inteligencia artificial, telemedicina, cirugía robótica, nuevos tomógrafos, mastografías digitales y expediente clínico electrónico, como parte de la estrategia para modernizar la atención médica y avanzar hacia un servicio universal de salud.

ISSSTE usará inteligencia artificial para interpretar mastografías

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, informó que comenzaron a operar cuatro “cuartos azules”, salas especializadas para interpretar mastografías con apoyo de inteligencia artificial.

Estos centros están ubicados en hospitales del ISSSTE en Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila, y contarán con seis estaciones de lectura cada uno. En conjunto, podrán interpretar más de 400 mil mastografías al año, a partir de imágenes enviadas por 98 unidades médicas de todo el país.

Batres explicó que este modelo permitirá que las mujeres no tengan que trasladar físicamente sus placas para recibir un diagnóstico. Las imágenes serán enviadas de forma electrónica y analizadas por radiólogos especializados, con apoyo de herramientas digitales.

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IMSS impulsa teleconsulta, tomógrafos y cirugía robótica

Zoé Robledo, director del IMSS, presentó cinco proyectos de innovación. Entre ellos destacó “Mírame a los ojos”, un software que permite a médicos dictar información durante la consulta para integrarla al expediente electrónico, con el objetivo de reducir el tiempo de captura y mejorar la atención al paciente.

El IMSS también reportó 813 mil consultas digitales en 2025 y la operación de 402 unidades de medicina familiar con consultorios de teleconsulta. Además, adquirió 41 tomógrafos de 256 cortes para 39 hospitales en 20 estados.

Robledo informó que el instituto ampliará sus programas de cirugía robótica en hospitales de La Raza, Guadalajara, Monterrey, Torreón y Centro Médico Nacional Siglo XXI. También destacó el uso del CyberKnife en el Hospital de Oncología del Siglo XXI, tecnología de alta precisión para tratar tumores.

IMSS-Bienestar llevará tecnología avanzada a comunidades

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, informó que en 2025 se equiparon más de 45 unidades médicas con 6 mil 600 bienes estratégicos. Para 2026 se prevé una inversión superior a 13 mil millones de pesos para incorporar más de 32 mil equipos a la red pública.

Entre los proyectos destacan tomógrafos con inteligencia artificial en comunidades indígenas, braquiterapia para atención oncológica, quirófanos inteligentes, cirugía robótica y medicina fetal de alta especialidad gratuita.

#MañaneraDelPueblo. Informa @alexsvarch una inversión histórica de 13 mil mdp en equipamiento médico en el @IMSS_Bienestar pic.twitter.com/KcTspW2Qlt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 2, 2026

Sheinbaum plantea expediente clínico digital para todos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo de su gobierno es que todos los centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar tengan internet y estén conectados.

Explicó que la meta es crear un expediente clínico digital para que cada paciente pueda ser atendido con su historial médico completo, sin importar si acude a un centro de salud pequeño o a un hospital de mayor especialidad.

Sheinbaum sostuvo que la innovación en salud no solo busca garantizar atención gratuita, sino ofrecer la mejor atención posible mediante tecnología moderna en todo el sistema público.

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