Joaquín Díaz Mena confirma visita de Claudia Sheinbaum para inaugurar el nuevo Hospital O'Horán de Mérida

Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Mérida, pues encabezará la inauguración del nuevo Hospital General Agustín O'Horán de Mérida, el cual será el más grande del Sureste y Centroamérica.

Así lo confirmó el gobernador Joaquín Díaz Mena en su transmisión en vivo en Facebook, detallando la supervisión de la fase final junto con el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

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Declaró que con la inauguración de este importante proyecto, Yucatán entra a un nuevo modelo de atención con la integración del estado al IMSS-Bienestar, con el cual se garantiza la cobertura de salud, con mejores servicios sin costo.

El nuevo Hospital O'Horán contará con más de 600 camas, 16 quirófanos, dos de ellos con inteligencia artificial y robotizados; más de 40 especialidades, laboratorios inteligentes y el tomógrafo de mejor resolución de todo el país, todo en un mismo espacio moderno y de manera totalmente gratuita.

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Este proyecto contempla nuevas clínicas, como la de la mujer, la de labio y paladar hendido, la de cuidados paliativos y la de heridas; al igual que 16 quirófanos, 62 consultorios en consulta externa y otros 20 en sus clínicas.

También contará con áreas de terapia intensiva en pediatría, neonatos, adultos y obstetricia, así como amplios espacios de estacionamiento y helipuerto para atender emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese marco, se informó que, como parte del equipamiento, el nuevo O’Horán contará con equipos de alta especialidad, tales como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, radiografía, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis.

Con este equipo se fortalecerá la atención especializada y se ampliará la capacidad de respuesta médica en beneficio de más de 600 mil personas, consolidando, además, el tercer nivel de atención en Yucatán.