José Luis Pech va por una tercera candidatura a la gubernatura de Q. Roo entre cuestionamientos por sus cambios de partido

José Luis Pech Várguez, actual diputado local plurinominal por Movimiento Ciudadano y excandidato a la gubernatura, busca por tercera ocasión dirigir los destinos de Quintana Roo al perfilarse como aspirante para el proceso electoral de 2027. Aunque su nombre figura en las preferencias internas del partido naranja, su dilatada trayectoria —marcada por saltos partidistas, gestiones cuestionadas y una representación legislativa percibida como débil frente al Gobierno del Estado— genera escepticismo sobre su credibilidad.

En un Quintana Roo afectado por la inseguridad, el sargazo crónico, la opacidad en recursos públicos y los rezagos sociales, críticos y analistas locales señalan que Pech Várguez representa un reciclaje político más que una alternativa seria con un contrapeso real.

Noticia Destacada Con trabajo cuestionado como regidora, Lidia Rojas busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027

Nacido en Mérida en 1954, inició en el sector educativo y privado antes de convertirse en operador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante el sexenio de Miguel Borge Martín fue secretario de Turismo (1991-1992); con Joaquín Hendricks ocupó puestos clave como secretario técnico de gabinete (2000-2001), secretario de Hacienda (2002-2004) y secretario de Educación y Cultura (2005). Además, fue rector de la Universidad de Quintana Roo (2006-2011).

En 2016 contendió por primera vez a la gubernatura del estado abanderado por Morena, donde obtuvo el tercer lugar. En 2018 llegó al Senado de la República por ese mismo instituto político. En 2022 renunció a Morena, se incorporó a Movimiento Ciudadano y disputó nuevamente la gubernatura. Posteriormente regresó al Senado para concluir su encargo en 2024 y actualmente es diputado local en la XVIII Legislatura.

El diputado es visto como aliado de la administración local y no un contrapeso / Especial

Su paso por el Congreso local ha sido reprobado por diversos sectores como tibio y de comparsa de la administración de Mara Lezama. Pese a posicionamientos críticos aislados y protocolarios, el legislador no ha ejercido una fiscalización rigurosa ni un contrapeso efectivo en temas sensibles como el manejo del Visitax, obras públicas, seguridad o transparencia presupuestal. Sus intervenciones han sido vistas como simbólicas, lo que deja la impresión de un diputado más atento a su supervivencia política que a defender los intereses ciudadanos frente a la mayoría oficialista.

El doctor ha tratado de tejer alianzas, pero Movimiento Ciudadano sigue sin figurar / Especial

Los señalamientos en su contra son recurrentes. Sus detractores le reprochan cambios oportunistas entre el PRI, Morena y MC, interpretados como cálculo personal. Durante sus gestiones en Hacienda y Educación bajo el priismo se le han atribuido responsabilidades en políticas de resultados limitados. Aunque no registra condenas penales, enfrenta cuestionamientos por presuntos favores a familiares y allegados en cargos públicos, así como posibles conflictos de interés en su trayectoria administrativa, lo que alimenta la percepción de un político profesional que prioriza las redes de poder sobre la rendición de cuentas.

La radiografía de Pech Várguez expone a un operador con amplia experiencia en distintos partidos y Gobiernos, pero con una oposición legislativa blanda que no ha cumplido el rol exigido por la ciudadanía. Su recurrente aspiración ocurre en medio de dudas profundas sobre una renovación real, en un estado que reclama perfiles con resultados probados y no candidaturas que parecen más un intento de supervivencia que un proyecto transformador.

Sectores ciudadanos cuestionan duramente su capacidad para generar confianza, al señalar sus ausencias en debates clave sobre inseguridad y desarrollo regional. En lugar de capitalizar su experiencia para fiscalizar, el legislador ha optado por posturas moderadas que no incomodan al poder dominante, lo que debilita la imagen de MC como verdadera oposición. Esta actitud contrasta con la retórica de “dignidad” que utilizó para justificar su salida de Morena, lo que alimenta acusaciones de inconsistencia que erosionan su posicionamiento rumbo a 2027.

Noticia Destacada Entre divisiones internas, Movimiento Ciudadano busca consolidarse rumbo al 2027 en Quintana Roo

En el sur del estado, donde busca capitalizar arraigo, su figura genera división: algunos ven en él conocimiento administrativo, pero las mayorías critican la falta de resultados palpables durante sus periodos previos en secretarías estatales. Ante la crisis de inseguridad que afecta al turismo y a las comunidades, su silencio o críticas suaves en el Congreso local se interpretan como un abandono de responsabilidad, donde prioriza ambiciones personales sobre la urgencia ciudadana.

El interés social radica en si su propuesta aporta valor genuino a MC o perpetúa una oposición testimonial incapaz de conectar con las demandas de la población, en un contexto donde el partido naranja necesita perfiles disruptivos para competir contra Morena. Su trayectoria plantea interrogantes sobre si Quintana Roo requiere otro ciclo de operadores políticos o exige una renovación profunda.