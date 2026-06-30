Quintana Roo concentra el 15.3% de desapariciones a nivel nacional

Quintana Roo concentró el 15.3 por ciento de las desapariciones reportadas en México durante las últimas 72 horas, al registrar 21 de las 137 personas reportadas como desaparecidas en ese periodo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). Del total de casos en la entidad, tres corresponden a menores de edad.

En lo que va del 2026, el estado acumula más de 420 extravíos, de los cuales alrededor de 210 personas han sido localizadas, mientras que el resto continúa sin ser ubicado o permanece en proceso de búsqueda.

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El Rnpdno se actualiza de manera permanente con información proporcionada principalmente por las Fiscalías y Procuradurías, responsables del 64.1 por ciento de los registros.

Las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda aportan el 31%; otras autoridades, el 1.12 por ciento, y los reportes ciudadanos representan el 3.78.

La Comisión Nacional de Búsqueda explicó que una misma persona puede contar con más de un reporte, debido a que diferentes familiares o autoridades pueden denunciar el mismo caso.

Benito Juárez logró el 85% de localizaciones con vida / Rodolfo Flores

Para evitar duplicidades, el sistema utiliza un Folio Único de Búsqueda, que concentra todos los registros relacionados con una misma persona.

En contraste, el Grupo Municipal de Búsqueda Inmediata de Benito Juárez informó que, entre agosto del 2023 y junio del 2026, recibió 2 mil 677 reportes de personas no localizadas, de los cuales 2 mil 276 concluyeron con la localización de la persona, lo que representa una efectividad del 85 por ciento.

Las estadísticas municipales indicaron que la mayoría de los casos no estuvieron relacionados con delitos. Del total de reportes, mil 976 tuvieron origen en conflictos o violencia familiar; 182 estuvieron asociados con enfermedades mentales o adicciones; 82 correspondieron a personas detenidas y únicamente 36 se vincularon con hechos delictivos.