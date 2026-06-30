Lluvias obligan al AICM a operar con una sola pista; recomiendan revisar el estatus de los vuelos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las intensas lluvias registradas en el perímetro de la terminal aérea obligaron a modificar temporalmente su operación, como parte de las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, los aterrizajes y despegues se realizan únicamente a través de la pista 05 Izquierda / 23 Derecha, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas que afectan la zona aeroportuaria.

La administración del aeropuerto explicó que la decisión responde a protocolos de seguridad operacional y tiene como objetivo reducir riesgos durante las maniobras de las aeronaves.

Prevén reanudar operaciones normales en aproximadamente una hora

El AICM indicó que, si las condiciones climáticas mejoran, la operación simultánea en ambas pistas podría restablecerse en un plazo aproximado de una hora.

Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para determinar el momento adecuado en que puedan reanudarse las operaciones habituales.

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La reducción temporal de la capacidad operativa podría generar ajustes en los horarios de llegada y salida de algunos vuelos, dependiendo de la evolución del clima y de la programación de cada aerolínea.

Recomiendan consultar el estatus del vuelo

Ante esta situación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exhortó a los pasajeros con vuelos programados para este martes a mantenerse informados y verificar el estatus de sus itinerarios directamente con la aerolínea correspondiente.

#AICMinforma



Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

Las autoridades señalaron que esta medida permitirá a los viajeros conocer con anticipación posibles retrasos o modificaciones derivadas de la operación restringida.

El aeropuerto reiteró que la prioridad es preservar la seguridad de las operaciones aéreas, por lo que cualquier decisión relacionada con el uso de las pistas estará sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

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