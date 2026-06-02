Aeropuerto de Cancún contará con binomios caninos internacionales durante el Mundial

Ante la llegada masiva de visitantes por la Copa Mundial de Futbol, México implementará un operativo especial de inspección sanitaria con apoyo de 15 binomios caninos internacionales entrenados para detectar productos agroalimentarios que puedan representar riesgos fitosanitarios. De estos equipos, cinco serán destinados a este destino, uno de los tres puntos estratégicos del país donde se reforzará la vigilancia.

Los grupos especializados fueron enviados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y operarán temporalmente bajo la coordinación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Los perros detectores y sus manejadores, procedentes de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica, serán desplegados en instalaciones clave como el Aeropuerto Internacional de Cancún y cruces fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León, considerados prioritarios por el incremento del flujo turístico y comercial previsto durante la justa deportiva.

Las verificaciones se llevarán a cabo en Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en puntos de ingreso terrestre y aéreo de alta afluencia. Senasica informó que la distribución contempla presencia en dos ubicaciones de Tamaulipas, una en Quintana Roo y otra en Nuevo León, enfocándose en áreas con alta concentración de pasajeros y mercancías.

Participarán binomios locales

Adicionalmente, en la Ciudad Militar de Cancún se dio a conocer que un segundo contingente integrado por seis binomios caninos recorrerá sitios estratégicos tanto en la zona hotelera como en distintos sectores de la ciudad para fortalecer las acciones preventivas.

Autoridades del Aeropuerto Internacional de Cancún señalaron que los protocolos sanitarios son responsabilidad de instancias federales en coordinación con dependencias estatales. Según estimaciones locales, antes, durante y después del Mundial se movilizará por la terminal aérea al menos un millón de pasajeros adicionales.

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A nivel nacional, las autoridades sanitarias indicaron que este despliegue forma parte de una estrategia preventiva ante la llegada estimada de 5.5 millones de turistas internacionales durante el torneo, lo que incrementa el riesgo de ingreso de productos de origen animal y vegetal sin los controles correspondientes.

Las revisiones no intrusivas se realizarán en puntos de acceso al país, a fin de identificar alimentos, semillas, carnes, frutas y otros artículos agropecuarios capaces de introducir plagas o enfermedades.

Asimismo, autoridades destacaron que los binomios cuentan con la capacidad de detectar mercancías que podrían afectar cultivos, ganado y cadenas de producción, contribuyendo así a la protección del patrimonio agroalimentario de México y Centroamérica.