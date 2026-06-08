Salud para Todos: Municipios en los que estarán las caravanas del 8 al 12 de junio

A partir de hoy lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado para ofrecer servicios médicos gratuitos.
El personal de salud ha confirmado su asistencía en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, por lo que se han compartido las ubicaciones exacta de las caravanas.
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Bacalar
- Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas
- Chacchoben
- Limones
- Pedro Antonio Santos
- Chula Vista
- Buenavista
- Manuel Ávila Camacho
- Los Divorciados
(11 y 12)
- Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas del Río Tercero- El Sinai
- Otilio Montaño
- El Gallito
- Melcho Ocampo
- Dieciocho de Marzo
- Zamora
- El Cedralito
- Tierra Negra
- David Gustavo Gutiérrez Ruiz
- Altos de Sevilla
- El Paraíso
Felipe Carrillo Puerto (08 AL 12)
- Domo de la comunidad Naranjal Poniente
- Santa María Poniente
- Chan Santa Cruz
- Presidente Juárez
- Nueva Loria
- Ignacio Manuel Altamirano
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Benito Juárez (08 AL 12)
- Prado norte Frente a Soriana
- Privadas Lak'In
- Arcos Paraíso
- Paseos del Mar
- Ciudad Natura
- Paraíso Maya Etapa 5 y 4
- Fracc. In House
- Villas Otoch Paraíso
- Hacienda Real del Caribe
- Fracc. Las Palmas
- SM 203
Servicios médicos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia