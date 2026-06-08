Salud para Todos: Municipios en los que estarán las caravanas del 8 al 12 de junio

A partir de hoy lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado para ofrecer servicios médicos gratuitos.

El personal de salud ha confirmado su asistencía en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, por lo que se han compartido las ubicaciones exacta de las caravanas.

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Bacalar

Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas

Chacchoben

Limones

Pedro Antonio Santos

Chula Vista

Buenavista

Manuel Ávila Camacho

Los Divorciados

(11 y 12)

Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas del Río Tercero- El Sinai

Otilio Montaño

El Gallito

Melcho Ocampo

Dieciocho de Marzo

Zamora

El Cedralito

Tierra Negra

David Gustavo Gutiérrez Ruiz

Altos de Sevilla

El Paraíso

Felipe Carrillo Puerto (08 AL 12)

Domo de la comunidad Naranjal Poniente

Santa María Poniente

Chan Santa Cruz

Presidente Juárez

Nueva Loria

Ignacio Manuel Altamirano

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Benito Juárez (08 AL 12)

Prado norte Frente a Soriana

Privadas Lak'In

Arcos Paraíso

Paseos del Mar

Ciudad Natura

Paraíso Maya Etapa 5 y 4

Fracc. In House

Villas Otoch Paraíso

Hacienda Real del Caribe

Fracc. Las Palmas

SM 203

Servicios médicos