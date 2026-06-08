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Salud para Todos: Municipios en los que estarán las caravanas del 8 al 12 de junio

Para poder recibir atención médica, se deberá acudir con la copia de la INE y de la CURP.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

8 de jun de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios de Salud para Todos son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios de Salud para Todos son completamente gratuitos / Especial

A partir de hoy lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado para ofrecer servicios médicos gratuitos.

El personal de salud ha confirmado su asistencía en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, por lo que se han compartido las ubicaciones exacta de las caravanas.

Cada uno de los servicios serán completamente gratuitos

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Bacalar

  • Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas
  • Chacchoben
  • Limones
  • Pedro Antonio Santos
  • Chula Vista
  • Buenavista
  • Manuel Ávila Camacho
  • Los Divorciados

(11 y 12)

  • Domo de la comunidad Lázaro Cárdenas del Río Tercero- El Sinai
  • Otilio Montaño
  • El Gallito
  • Melcho Ocampo
  • Dieciocho de Marzo
  • Zamora
  • El Cedralito
  • Tierra Negra
  • David Gustavo Gutiérrez Ruiz
  • Altos de Sevilla
  • El Paraíso

Felipe Carrillo Puerto (08 AL 12)

  • Domo de la comunidad Naranjal Poniente
  • Santa María Poniente
  • Chan Santa Cruz
  • Presidente Juárez
  • Nueva Loria
  • Ignacio Manuel Altamirano
Por medio del calendario de pagos las y los beneficiarios puedan consultar la fecha que les corresponde de acuerdo con la primera letra del apellido

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Benito Juárez (08 AL 12)

  • Prado norte Frente a Soriana
  • Privadas Lak'In
  • Arcos Paraíso
  • Paseos del Mar
  • Ciudad Natura
  • Paraíso Maya Etapa 5 y 4
  • Fracc. In House
  • Villas Otoch Paraíso
  • Hacienda Real del Caribe
  • Fracc. Las Palmas
  • SM 203

Servicios médicos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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