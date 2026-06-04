Caravana del Bienestar en Cancún: Conoce la fecha, servicios gratuitos y requisitos

La Caravana del Bienestar ha anunciado su regreso a la ciudad de Cancún para este mes de junio con el fin de ofrecer servicios gratuitos, desde médicos hasta información sobre programas del bienestar.
Será únicamente un día de la segunda semana de este mes que se instalarán en un punto de la ciudad para atender a la población.
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Fecha, horarios y ubicación
La caravana estará disponible en la Unidad Deportiva, Lombardo Toledano ubicada en la Av. José López Portillo, entre calles Lombardo Toledano y Rev. Mexicana únicamente el miércoles 10 de junio en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
Servicios gratuitos
- Mastografías
- Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH
- Expedición de actas de nacimiento del estado de Quintana Roo
- Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo
- Entrega de bastones de un pie
- Ministerio público móvil y antecedentes registrales
- Regularización de adeudos y reparación de fugas CAPA
- Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
- Inscripción al programa Leche para el Bienestar