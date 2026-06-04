Caravana del Bienestar en Cancún: Conoce la fecha, servicios gratuitos y requisitos

La Caravana del Bienestar ha anunciado su regreso a la ciudad de Cancún para este mes de junio con el fin de ofrecer servicios gratuitos, desde médicos hasta información sobre programas del bienestar.

Será únicamente un día de la segunda semana de este mes que se instalarán en un punto de la ciudad para atender a la población.

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Fecha, horarios y ubicación

La caravana estará disponible en la Unidad Deportiva, Lombardo Toledano ubicada en la Av. José López Portillo, entre calles Lombardo Toledano y Rev. Mexicana únicamente el miércoles 10 de junio en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.

Servicios gratuitos