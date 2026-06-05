Sheinbaum entrega Beca Rita Cetina en Minatitlán y defiende apoyo universal para estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes 5 de junio de 2026 la entrega de la Beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

Durante el evento, la mandataria destacó que este apoyo busca respaldar a niñas, niños y familias ante los gastos escolares, especialmente en la compra de útiles y uniformes.

Ante madres, padres de familia y estudiantes, Sheinbaum explicó que el programa forma parte de la política de becas del gobierno federal para distintos niveles educativos.

Recordó que los jóvenes de preparatoria pública reciben la Beca Benito Juárez, mientras que estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Rita Cetina. Para primaria, señaló, el apoyo está enfocado en útiles y uniformes escolares bajo el mismo nombre.

¿Quién fue Rita Cetina y por qué la beca lleva su nombre?

Durante su discurso, la presidenta explicó a las niñas y niños presentes quién fue Rita Cetina Gutiérrez, maestra yucateca del siglo XIX que impulsó el derecho de las niñas a estudiar en una época en la que la educación era considerada principalmente para varones.

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Sheinbaum recordó que Rita Cetina también escribió sobre los derechos de las mujeres en el periódico “La Siempreviva” y fue maestra de Elvia Carrillo Puerto, otra figura clave en la lucha por el voto femenino y los derechos de los pueblos mayas.

La mandataria afirmó que decidió nombrar así la beca como una forma de reconocer a las mujeres que han contribuido a la historia de México, en un contexto en el que ella es la primera mujer presidenta del país.

Sheinbaum defiende la educación pública y becas para todos

La presidenta sostuvo que la beca debe ser universal para todas y todos los estudiantes de primaria pública, sin distinción por calificaciones. Argumentó que no todos los niños llegan a la escuela en las mismas condiciones, por lo que el apoyo debe entregarse de manera pareja.

Sheinbaum también defendió a la escuela pública y al magisterio nacional, al señalar que las maestras y maestros dedican su vida a educar a las nuevas generaciones.

Beca Rita Cetina. Minatitlán, Veracruz https://t.co/NpO8OZvJuo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

En su mensaje, la presidenta llamó a las niñas a no limitar sus sueños por ser mujeres y pidió a los estudiantes sentirse orgullosos de México.

También repasó momentos de la historia nacional, como la Independencia, la Reforma y la Revolución, para reforzar la importancia de la soberanía, la justicia social y el amor a la patria.

Al final del encuentro, Sheinbaum agradeció a madres y padres de familia por su dedicación y cerró con el gesto viral “six-seven”, luego de interactuar con las niñas y niños asistentes.

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