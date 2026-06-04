Beca Rita Cetina 2026: Los estudiantes beneficiarias de Yucatán no recibirán una nueva tarjeta Bienestar

La entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina de primaria avanza en Yucatán, donde los beneficiarios ya comienzan a recibir el plástico; sin embargo, hay quienes resultaron beneficiarios, pero no tendrán una nueva mica por una situación en específico.

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De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ampliará este año su cobertura para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.

Para primaria, la Beca Rita Cetina realizará un pago anual de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. La dispersión de este apoyo se realizará en agosto, antes del inicio del próximo ciclo escolar.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria se realiza desde el 18 de mayo y hasta el 31 de julio. En total, serán entregadas más de 5 millones de tarjetas para que las familias puedan recibir el apoyo de manera directa y sin intermediarios.

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Beneficiarios que NO recibirán una nueva tarjeta

La Delegación Bienestar dio a conocer que únicamente se entregará una tarjeta nueva cuando el estudiante haya sido inscrito con un tutor diferente.

Por ello, si en una familia se tiene a dos estudiantes que recibirán la Beca Rita Cetina, solamente se entregará una tarjeta Bienestar por ambos.