Presidenta de México encabeza entrega de la Beca Rita Cetina en Minatitlán durante gira por Veracruz: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este viernes 5 de junio de 2026 un evento para la entrega de la Beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

La visita presidencial a Veracruz contempla actividades en distintos municipios, entre ellos Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa y Martínez de la Torre. La jornada inició con la conferencia matutina desde Coatzacoalcos y continuará con eventos vinculados a programas sociales y acciones del gobierno federal en el estado.

La Beca Rita Cetina forma parte de los apoyos educativos impulsados por el gobierno de México para estudiantes de educación básica. El programa fue presentado como una beca universal con la que se busca respaldar la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas.

¿Qué se sabe del evento de la Beca Rita Cetina en Minatitlán?

El evento en Minatitlán forma parte de la agenda de Claudia Sheinbaum en Veracruz y estará enfocado en la entrega de apoyos educativos.

La presencia de la mandataria en este municipio del sur veracruzano refuerza la estrategia del gobierno federal de mantener actos territoriales para acercar los programas sociales a las familias beneficiarias.

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La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de secundaria pública y contempla un apoyo bimestral de $1,900 pesos por familia, con un monto adicional de $700 pesos por cada estudiante extra de secundaria en el mismo hogar. Para junio de 2026, la dispersión corresponde al bimestre mayo-junio y se realiza conforme al calendario oficial de pagos.

¿Por qué es importante la Beca Rita Cetina?

El programa busca reducir la presión económica en los hogares y fortalecer la continuidad educativa en el nivel básico. La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, educadora y defensora de los derechos de las mujeres, como símbolo del acceso a la educación.

Durante su visita a Veracruz, Sheinbaum también ha destacado acciones federales en infraestructura, salud, energía y bienestar.

En ese contexto, la entrega de la Beca Rita Cetina en Minatitlán se suma a los eventos de una gira que busca mostrar avances de programas prioritarios y reforzar la presencia del gobierno federal en una de las regiones estratégicas del estado.

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