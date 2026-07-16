Federación destina 1.3 mdp para fortalecer la atención a personas con discapacidad en Quintana Roo

El Gobierno federal destinó un millón 300 mil pesos para fortalecer la atención a personas con discapacidad en Quintana Roo, mediante el Programa de Atención a Personas con Discapacidad y el proyecto denominado "Equipamiento y Fortalecimiento del Área de Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo", de acuerdo con lo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según la Secretaría de Bienestar, en la entidad hay 67 mil cinco personas con discapacidad; sin embargo, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que alrededor de 241 mil habitantes presentan alguna limitación o condición de este tipo.

Noticia Destacada Ante la escasez de intérpretes, miles de personas sordas enfrentan barreras diarias en Cancún

En contraste, la asociación civil Unificación Integral Quintanarroense sostuvo que el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad nació con recursos limitados y sin una fecha clara para entrar en funciones, por lo que consideró que fue creado únicamente para cumplir un requisito y no para brindar atención efectiva a uno de los sectores más vulnerables.

El convenio difundido en el DOF establece que la transferencia corresponde a un subsidio incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, conforme a las Reglas de Operación y al precompromiso SAP 2100003276 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

El documento señala que el objetivo consiste en garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población y favorecer su desarrollo integral, mediante acciones que impulsen su inclusión en el ámbito laboral y en la vida social.

También establece que el Sistema DIF Quintana Roo deberá entregar informes trimestrales sobre el avance físico y financiero del proyecto dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre.

Esos reportes deberán incluir la justificación de las diferencias entre las metas programadas y las alcanzadas, así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, además de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia implementadas durante el periodo correspondiente.

Al respecto, Cristian Muñoz Castillo, representante de la asociación civil Unificación Integral Quintanarroense, afirmó: “Las autoridades hablan de atención, pero no se ve en las calles, no se ve en el transporte, no se ve en la salud, no se ve en los espacios laborales”. Añadió que los recursos asignados resultan insuficientes para comenzar a transformar la realidad que enfrentan miles de personas con discapacidad en el estado.