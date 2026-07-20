Renuncia el Secretario de Bienestar de Quintana Roo: Pablo Bustamante deja el cargo tras ocho años

El secretario de Bienestar de Quintana Roo, Luis Pablo Bustamante Beltrán, presentó este lunes su renuncia al cargo ante la gobernadora Mara Lezama Espinosa, poniendo fin a una gestión de ocho años en la que participó en la implementación de programas sociales y estrategias para combatir la pobreza en la entidad.

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A través de una carta publicada en sus redes sociales, el ahora exfuncionario agradeció la confianza depositada por la mandataria estatal y destacó que durante su administración se logró una inversión histórica en programas sociales, entre ellos Comemos Tod@s, considerado el programa alimentario más grande en la historia de Quintana Roo, así como Mujer es Poder, enfocado en apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Bustamante Beltrán afirmó que estas acciones, sumadas a la política social impulsada por el Gobierno de México y al trabajo encabezado por Mara Lezama, permitieron que Quintana Roo alcanzara los niveles más bajos de pobreza registrados en los últimos 15 años.

En su mensaje, explicó que su decisión de dejar el cargo responde a una congruencia con los ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aseguró que continuará respaldando el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y el fortalecimiento del denominado segundo piso de la transformación en el estado.

Hoy presenté a la gobernadora @MaraLezama mi renuncia como secretario de Bienestar de Quintana Roo.



Me voy profundamente agradecido por la confianza y por la oportunidad de servir a las familias quintanarroenses desde un gobierno que puso el bienestar de quienes más lo… pic.twitter.com/p7RG6Ew3ur — Pablo Bustamante (@PabloBvstamante) July 20, 2026

El exsecretario también expresó su reconocimiento al equipo de la Secretaría de Bienestar por el trabajo realizado en colonias y comunidades para acercar apoyos sociales, especialmente en materia de alimentación y salud, y reiteró que seguirá comprometido con el bienestar de las familias quintanarroenses desde otros espacios.

Hasta el momento, la gobernadora Mara Lezama no ha informado quién asumirá la titularidad de la Secretaría de Bienestar de manera interina o definitiva. La renuncia ocurre en medio de movimientos dentro del gabinete estatal y del proceso de consolidación de la administración estatal alineada con el Gobierno Federal.