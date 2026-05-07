Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios el 7 y 8 de mayo

En los días 7 y 8 de mayo, las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán presentes en tres municipios del estado para brindar servicios médicos completamente gratuitos.

Se han confirmado las locaciones exactas donde las unidades médicas se encontrarán en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, además de los servicios que se podrán aprovechar y los requisitos.

Requisitos

Para los ciudadanos que acudan a los puntos donde se encontrará el personal médicos, deberán acudir con la copia de la INE y de la CURP

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Servicios médicos

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografía

Rayos X (torax)

Electrocardiograma

Densitometría

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

Bacalar

Domo de la comunidad de San Fernando

Buena Esperanza

Tierra Negra

El Paraíso

San José Los Lirios

Francisco J. Mujica

Nuevo Jerusalén

La Buena Fe

Blanca Flor

Domo de la comunidad Buena Esperanza

Francisco J. Mujica

Gabino Vázquez

Jesús Martínez Ross

San José Los Lirios

San Fernando

Nuevo Jerusalén

El Paraíso

Altos de Sevilla

David Gustavo Gutiérrez Ruiz

Tierra Negra

El Cedralito

Lázaro Cárdenas del Río Tercero

Felipe Carrillo Puerto

Domo de la comunidad Dzula

Laguna Kaná

Yoactún

San Luis

X-Yatil

Polyuc

X-Pichil

Betania

Lázaro Cárdenas