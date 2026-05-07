Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios el 7 y 8 de mayo

En los días 7 y 8 de mayo, las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán presentes en tres municipios del estado para brindar servicios médicos completamente gratuitos.
Se han confirmado las locaciones exactas donde las unidades médicas se encontrarán en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, además de los servicios que se podrán aprovechar y los requisitos.
Requisitos
Para los ciudadanos que acudan a los puntos donde se encontrará el personal médicos, deberán acudir con la copia de la INE y de la CURP
Noticia Destacada
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Servicios médicos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
Bacalar
- Domo de la comunidad de San Fernando
- Buena Esperanza
- Tierra Negra
- El Paraíso
- San José Los Lirios
- Francisco J. Mujica
- Nuevo Jerusalén
- La Buena Fe
- Blanca Flor
- Domo de la comunidad Buena Esperanza
- Francisco J. Mujica
- Gabino Vázquez
- Jesús Martínez Ross
- San José Los Lirios
- San Fernando
- Nuevo Jerusalén
- El Paraíso
- Altos de Sevilla
- David Gustavo Gutiérrez Ruiz
- Tierra Negra
- El Cedralito
- Lázaro Cárdenas del Río Tercero
Felipe Carrillo Puerto
Domo de la comunidad Dzula
Laguna Kaná
Yoactún
San Luis
X-Yatil
Polyuc
X-Pichil
Betania
Lázaro Cárdenas
- Domo de la comunidad San Francisco
- San Antonio
- San Cosme
- San Juan de Dios
- El Naranjal
- Ignacio Zaragoza
- El Pocito
- El Tintal
- El Ideal