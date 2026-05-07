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Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios el 7 y 8 de mayo

Las atenciones se encuentran disponibles desde las 7:00 am en cada uno de los puntos oficiales donde se ubicarán las unidades de atención.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

7 de may de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios es completamente gratuito
Cada uno de los servicios es completamente gratuito / Especial

En los días 7 y 8 de mayo, las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán presentes en tres municipios del estado para brindar servicios médicos completamente gratuitos.

Se han confirmado las locaciones exactas donde las unidades médicas se encontrarán en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, además de los servicios que se podrán aprovechar y los requisitos.

Requisitos

Para los ciudadanos que acudan a los puntos donde se encontrará el personal médicos, deberán acudir con la copia de la INE y de la CURP

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Servicios médicos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

Bacalar

  • Domo de la comunidad de San Fernando
  • Buena Esperanza
  • Tierra Negra
  • El Paraíso
  • San José Los Lirios
  • Francisco J. Mujica
  • Nuevo Jerusalén
  • La Buena Fe
  • Blanca Flor
  • Domo de la comunidad Buena Esperanza
  • Francisco J. Mujica
  • Gabino Vázquez
  • Jesús Martínez Ross
  • San José Los Lirios
  • San Fernando
  • Nuevo Jerusalén
  • El Paraíso
  • Altos de Sevilla
  • David Gustavo Gutiérrez Ruiz
  • Tierra Negra
  • El Cedralito
  • Lázaro Cárdenas del Río Tercero

Felipe Carrillo Puerto

Domo de la comunidad Dzula

Laguna Kaná

Yoactún

San Luis

X-Yatil

Polyuc

X-Pichil

Betania

Lázaro Cárdenas

  • Domo de la comunidad San Francisco
  • San Antonio
  • San Cosme
  • San Juan de Dios
  • El Naranjal
  • Ignacio Zaragoza
  • El Pocito
  • El Tintal
  • El Ideal

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