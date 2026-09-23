Estos estudiantes de Yucatán ya no podrán usar su celular en la escuela desde el 3 de noviembre

A partir del 3 de noviembre de 2026, entrará en vigor la nueva regulación para el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas de Yucatán y el resto del país.

La disposición establece reglas diferenciadas de acuerdo con el nivel educativo y contempla una restricción para estudiantes de educación básica.

El Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de septiembre, establece las condiciones para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

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Por ello, madres, padres de familia y estudiantes de Yucatán deberán tomar en cuenta las nuevas disposiciones antes de ingresar a los planteles.

¿Qué estudiantes de Yucatán no podrán usar celular en la escuela?

La restricción principal está dirigida a estudiantes de educación básica, es decir, quienes cursan preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en este nivel no se permitirá el uso de celulares durante la jornada escolar. La regulación contempla que los dispositivos puedan permanecer guardados, pero no deberán utilizarse durante las clases ni en el recreo.

La medida también contempla las tabletas y otros dispositivos digitales personales, por lo que las escuelas deberán establecer las condiciones correspondientes para su resguardo y utilización.

La disposición tendrá aplicación tanto en escuelas públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional.

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¿Desde cuándo se restringirá el uso de celulares en las escuelas de Yucatán?

La nueva regulación entrará en vigor el martes 3 de noviembre de 2026. El acuerdo fue publicado en el DOF el 22 de septiembre, por lo que durante los 30 días hábiles posteriores se desarrollarán actividades informativas y de sensibilización en las comunidades escolares.

La SEP señaló que estas acciones estarán dirigidas principalmente a docentes, madres y padres de familia para explicar las nuevas reglas.

Esto significa que las escuelas de Yucatán tendrán un periodo previo para informar a las familias y estudiantes sobre la forma en que se aplicará la regulación en cada plantel.