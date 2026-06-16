Atención a las causas de la violencia suma más de 7 millones de acciones; Gobierno impulsa educación, deporte y desarme: Rosa Icela Rodríguez

La estrategia de Atención a las Causas de la Violencia, uno de los ejes centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal, ha generado más de siete millones de servicios y acciones en comunidades prioritarias del país, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La funcionaria destacó que el objetivo principal es prevenir la violencia mediante el fortalecimiento de oportunidades educativas, deportivas, culturales y de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, especialmente en las zonas con mayores necesidades sociales.

Gobierno amplía oportunidades para jóvenes

Rodríguez Velázquez señaló que una de las principales acciones impulsadas por la administración federal es la ampliación de 200 mil nuevos espacios para cursar el bachillerato en todo el país, con el propósito de evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de opciones educativas.

Explicó que, a través de la estrategia “Jóvenes Transformando México”, diversas dependencias federales trabajan directamente en colonias y comunidades para acercar programas, apoyos y oportunidades a la población juvenil.

La secretaria enfatizó que el Gobierno federal busca llegar directamente a los territorios, en lugar de esperar que los beneficiarios acudan a las oficinas gubernamentales.

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Deporte, cultura y lectura como herramientas de prevención

En materia deportiva, informó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mantiene coordinación con los 32 organismos estatales del sector para fortalecer programas como “Ponte Pila” y “Boxeando por la Paz”.

Detalló que entrenadores y profesionales del boxeo participan en actividades comunitarias dirigidas a niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores, disciplina y hábitos saludables.

Asimismo, destacó que el Instituto Mexicano de la Juventud ha desarrollado más de 100 conferencias de fomento a la lectura en las 32 entidades federativas, con la distribución de miles de libros y la participación de más de medio millón de jóvenes.

Por otra parte, la Secretaría de Cultura continúa impulsando festivales comunitarios por la paz. Entre los eventos más recientes sobresalió la presentación de la banda Panteón Rococó en Nezahualcóyotl, que registró una asistencia récord.

Recuperación de espacios y fortalecimiento comunitario

La titular de Gobernación informó que las Jornadas por la Paz han permitido la participación de casi tres millones de niñas, niños y jóvenes en actividades culturales, deportivas y comunitarias.

Además, destacó que se han entregado más de 83 mil documentos de identidad, entre ellos 52 mil actas de nacimiento, facilitando el acceso de la población a diversos derechos y servicios.

También resaltó la operación de 512 Consejos de Paz y Justicia en 14 entidades del país, mecanismos que permiten detectar y atender problemáticas como violencia familiar, consumo de sustancias y abandono escolar.

Tianguis del Bienestar y desarme voluntario

Rodríguez Velázquez informó que el programa Tianguis del Bienestar ha beneficiado a más de 395 mil personas en 32 municipios y 87 localidades mediante la distribución gratuita de más de tres millones de artículos nuevos decomisados en aduanas.

En paralelo, la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido el canje anónimo de 11 mil 139 armas de fuego desde el inicio de la administración, gracias a la colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

La funcionaria agregó que miles de menores también han intercambiado juguetes bélicos por materiales educativos como parte de las acciones de construcción de paz.

Más de 385 mil jóvenes participan en programas sociales

Finalmente, la secretaria de Gobernación informó que actualmente 385 mil jóvenes forman parte de iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta con la Paz.

Subrayó que estas acciones buscan generar alternativas reales de formación, participación comunitaria y desarrollo personal para las nuevas generaciones.

“Vamos como gobierno a donde más se necesita”, afirmó Rosa Icela Rodríguez al concluir su informe, destacando que la atención a las causas sociales de la violencia continúa siendo una prioridad dentro de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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