Cierres viales por Caminata Campechana: estas calles estarán cerradas el 2 de octubre

Con motivo de la “Caminata Campechana”, organizada por el DIF Estatal como parte de las actividades alusivas a la Campechanidad, este viernes 2 de octubre se aplicarán cierres temporales de calles en el Centro Histórico y el barrio de San Román, por lo que automovilistas deberán anticipar sus recorridos y buscar vías alternas.

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De acuerdo con el aviso vial difundido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), las restricciones estarán vigentes de 16:00 a 21:00 horas, periodo durante el cual se desplegará un operativo para permitir el desarrollo de la caminata y reducir riesgos para los participantes.

Los puntos contemplados para los cierres son calle 8 desde la esquina con calle 61 hasta la esquina con calle 53; calle 10 con calle 55; calle 12 con calle 61; calle 14 con calle 57; calle 16 desde la esquina con calle 61; y calle 18 desde la esquina con calle 55. El recorrido señalado en el mapa oficial parte de las inmediaciones de Puerta de Tierra y avanza por calles del Centro Histórico hasta concluir en la zona cercana al barrio de San Román.

Ante las afectaciones previstas durante cinco horas, se recomienda a quienes circulen por esta zona de la ciudad salir con anticipación, evitar ingresar al área del recorrido y atender las indicaciones de los elementos de tránsito. Los cierres podrían generar modificaciones en los tiempos habituales de traslado, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.