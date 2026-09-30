Mosquitos invaden colonia en Champotón: vecinos denuncian agua estancada y falta de fumigación

En la colonia “Tierra y Libertad” en Champotón, la presencia del mosquito se ha agudizado en esta temporada de lluvias, según ellos, debido a los cuerpos de agua que se han expandido en un terreno de grandes proporciones ubicado en las inmediaciones de la cancha techada de usos múltiples.

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El espacio es utilizado por los habitantes para realizar actividades deportivas y recreativas; sin embargo, los cuerpos de agua que se han formado en los alrededores representan molestias ante la presencia de zancudos.

Por otro lado, moradores de la zona comentaron que hasta el momento no han recibido respuesta a la solicitud de material de relleno para reducir la acumulación de agua en este sector de la cabecera.

Margarita Chávez, vecina del lugar, señaló que el problema con este terreno se ha presentado por años y explicó que maquinaria ha acudido a raspar y se lleva toda la tierra, dejando el terreno aún más bajo.

“Los tractores raspan y toda la tierra se la llevan y mientras nos dejan en lo hondo. Y la verdad es que sí hay mucho mosco. También aquí cerca hay una zanja que acumula mucha agua de lluvia”, destacó.

Tras un recorrido por este sector de la ciudad, otros colonos comentaron que los trabajos de fumigación para reducir la presencia del mosquito han sido mínimos, pues, según indicaron, la última jornada se realizó hace poco más de un mes.

JGH