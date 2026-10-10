Caos vehicular lleva tres días en la entrada a la zona continental de Isla Mujeres por falla en los semáforos

Caos vehicular se registra en la entrada a Rancho iejo o zona continental de Isla Mujeres derivado a la falla de los semáforos ubicados en el cruce de las avenidas arco norte y rancho viejo, con más de tres días sin funcionar generando grave afectación al tránsito de la zona.

Noticia Destacada Detienen a un hombre que estaría relacionado con un cuerpo abandonado en la Supermanzana 97 de Cancún

Automovilistas que transitaban por la zona manifestaron su inconformidad exigiendo a las autoridades municipales a solucionar el problema y evitar alguna tragedia en la zona.

Noticia Destacada Hallan a hombre sin vida y sobre un charco de sangre en Villas Otoch Paraíso, Cancún

Por más de tres días el aérea de semaforizacion de la Dirección de Tránsito Municipal no ha dado respuesta alguna ante la situación, tampoco el Ayuntamiento de Benito juarez han realizado algún acercamiento a la zona