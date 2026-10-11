Renán Sánchez presentó su segundo informe de actividades en Cozumel

El diputado local Renán Sánchez Tajonar presentó su segundo informe de actividades en Cozumel, donde dio a conocer el trabajo que ha realizado durante su cargo.

El evento contó con la asistencia de habitantes de Cozumel e informó que continuará visitando las colonias al igual que compartió algunos resultados relacionados con los padres de familia y el regreso a clases.

Noticia Destacada Renán Sánchez Tajonar se registra para la Coordinación municipal de Morena en Cozumel

Renán Sánchez Tajonar realizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Cozumel.

El registro se llevó a cabo el viernes 9 de octubre, como parte del proceso interno del partido. La convocatoria establece el 18 de octubre como fecha límite para completar el registro.