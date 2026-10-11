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Quintana Roo / Riviera Maya

Renán Sánchez presentó su segundo informe de actividades en Cozumel

El diputado local presentó las actividades que ha realizado durante su cargo y señaló que continuará recorriendo las colonias de la isla.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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Informó sobre el trabajo que ha realizado y las actividades que continuará desarrollando en las colonias de la isla
Informó sobre el trabajo que ha realizado y las actividades que continuará desarrollando en las colonias de la isla / Especial

El diputado local Renán Sánchez Tajonar presentó su segundo informe de actividades en Cozumel, donde dio a conocer el trabajo que ha realizado durante su cargo.

El evento contó con la asistencia de habitantes de Cozumel e informó que continuará visitando las colonias al igual que compartió algunos resultados relacionados con los padres de familia y el regreso a clases.

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