Mantenimiento de cable submarino en Playa Delfines genera inquietud por maquinaria pesada

Los trabajos de mantenimiento de un cable submarino de fibra óptica en Playa Delfines siguen en curso, labores que incluyen excavaciones y el uso de maquinaria pesada, cuya presencia generó inquietud entre visitantes y usuarios de la zona. Los responsables del proyecto explicaron que esto es parte de una intervención para reforzar la protección de esta infraestructura de telecomunicaciones y prolongar su vida útil.

David, gerente de supervisión ambiental del proyecto, explicó que el problema se originó años atrás, cuando fenómenos meteorológicos provocaron la pérdida de arena y dejaron expuesta parte de la armadura del cable, instalado en el 2012 o 2013. La estructura cuenta con una protección de acero que, al quedar descubierta en un sector con roca debajo de la arena, quedó expuesta a posibles daños.

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El entrevistado indicó que la intervención requirió alrededor de dos años de planeación y comenzó el lunes de la semana pasada. Los trabajos consistieron en descubrir el cable, sustituir o reforzar su armadura, profundizarlo en la roca y colocar una protección adicional. Según sus estimaciones, estas acciones permitirán extender aproximadamente 15 años la vida útil de la infraestructura, cuya duración original se calculó en 25 años.

Asimismo, señaló que el cable transporta una parte importante de las comunicaciones de Cancún y estimó que representa alrededor del 30 por ciento de la conectividad de la ciudad. Aunque algunos usuarios pudieron experimentar interrupciones en los servicios de internet o telefonía durante las labores, no se presentaron registros independientes que permitieran precisar el alcance de las posibles afectaciones.

Empleados comentaron que el sitio fue elegido por sus características técnicas, así como ambientales, al tratarse de un sector arenoso con fondo de laja. / Liza Vera

Respecto a las medidas ambientales, el responsable aseguró que los trabajos se realizaron en coordinación con personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y del Ayuntamiento. Añadió que se mantuvo vigilancia para detectar la eventual salida de tortugas marinas de sus nidos, debido a que las perforaciones alcanzaron entre cuatro y cinco metros de profundidad.

En materia de permisos, afirmó que el proyecto cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental, una modificación a esta y las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, incluida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También sostuvo que el sitio fue elegido por sus características técnicas y ambientales, al tratarse de un sector arenoso con fondo de laja y sin las formaciones coralinas que, según explicó, existen en zonas cercanas. Tras concluir las labores, la maquinaria fue retirada.

La intervención ocurre en un contexto de antecedentes de controversias ambientales en las playas de Cancún. En el 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el proyecto hotelero Grand Solaris contaba con autorización federal en materia de impacto ambiental. En ese periodo, la desarrolladora aceptó retirar temporalmente vallas para evitar posibles afectaciones a nidos próximos a eclosionar.

Posteriormente, en abril del 2024, se informó que el Juzgado Segundo de Distrito dejó sin efectos los permisos que permitían la construcción del hotel, tras un amparo promovido por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).