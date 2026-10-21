Trasladan a 146 reclusos del penal de Cancún al de Chetumal

Durante la madrugada de este miércoles, 146 personas privadas de la libertad fueron trasladadas del Centro Penitenciario de Cancún al de Chetumal, como parte de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se desarrolló sin incidentes.

La SSC señaló que estas estrategias buscan mantener estabilidad y seguridad en el Sistema Penitenciario Estatal.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado los motivos específicos del traslado ni ha detallado si se realizarán más movimientos de personas privadas de la libertad en los próximos días.