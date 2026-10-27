Exponen en redes a joven por presunto vandalismo a una unidad MOBI en Cancún: VIDEO

Las imágenes de un usuario presuntamente vandalizando un asiento de una unidad del transporte MOBI en Cancún se difundieron en redes sociales y generaron críticas entre ciudadanos, quienes cuestionaron el daño al mobiliario de un sistema de transporte que recientemente comenzó a incorporarse a la movilidad de la ciudad.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada al interior de uno de los camiones. Posteriormente, el video fue compartido en Facebook, donde usuarios reaccionaron ante la conducta del pasajero y señalaron la importancia de conservar en buenas condiciones las unidades del transporte público.

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Captan a pasajero rayando un asiento con plumón

En la grabación se observa a un hombre que utiliza un plumón para rayar la parte trasera de un asiento del camión. La acción ocurre mientras viajan otros usuarios, e incluso el hombre se encuentra sentado junto a otra persona, sin que aparentemente le preocupe la presencia de los demás pasajeros.

La difusión del video provocó comentarios de inconformidad entre ciudadanos, quienes reprobaron que se dañen las instalaciones de las unidades y señalaron la contradicción entre exigir un transporte limpio y en buenas condiciones pero al mismo tiempo las dañan.

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Entre las reacciones que dejaron los usuarios destacan: “Se quejan de cómo están las combis y camiones y hacen esto” y “Exigen unidades limpias y sin daños, pero son los primeros en estropearlas”.

Tras la viralización de las imágenes, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir información para identificar al hombre que aparece en el video. Entre las publicaciones circularon su nombre completo, perfil en redes sociales e imágenes de su rostro.