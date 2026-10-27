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Exponen en redes a joven por presunto vandalismo a una unidad MOBI en Cancún: VIDEO

Las imágenes donde se ve a un usuario pintando uno de los asientos de la unidad se difundieron en Facebook, provocaron críticas de ciudadanos que cuestionaron los daños del nuevo transporte público.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

2 min

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Las imágenes del presunto acto de vandalismo generaron críticas entre usuarios de redes sociales
Las imágenes del presunto acto de vandalismo generaron críticas entre usuarios de redes sociales / Redes sociales

Las imágenes de un usuario presuntamente vandalizando un asiento de una unidad del transporte MOBI en Cancún se difundieron en redes sociales y generaron críticas entre ciudadanos, quienes cuestionaron el daño al mobiliario de un sistema de transporte que recientemente comenzó a incorporarse a la movilidad de la ciudad.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada al interior de uno de los camiones. Posteriormente, el video fue compartido en Facebook, donde usuarios reaccionaron ante la conducta del pasajero y señalaron la importancia de conservar en buenas condiciones las unidades del transporte público.

Los usuarios podrán realizar el trayecto inicial y tres conexiones: cubrirán la tarifa completa en el primer viaje, la mitad en el segundo y nada en los restantes

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Captan a pasajero rayando un asiento con plumón

En la grabación se observa a un hombre que utiliza un plumón para rayar la parte trasera de un asiento del camión. La acción ocurre mientras viajan otros usuarios, e incluso el hombre se encuentra sentado junto a otra persona, sin que aparentemente le preocupe la presencia de los demás pasajeros.

La difusión del video provocó comentarios de inconformidad entre ciudadanos, quienes reprobaron que se dañen las instalaciones de las unidades y señalaron la contradicción entre exigir un transporte limpio y en buenas condiciones pero al mismo tiempo las dañan.

Este trayecto abarca 44 kilómetros y conecta 99 colonias, con cinco minutos y medio de espera.

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Entre las reacciones que dejaron los usuarios destacan: “Se quejan de cómo están las combis y camiones y hacen esto” y “Exigen unidades limpias y sin daños, pero son los primeros en estropearlas”.

Tras la viralización de las imágenes, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir información para identificar al hombre que aparece en el video. Entre las publicaciones circularon su nombre completo, perfil en redes sociales e imágenes de su rostro.

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