Ejecutan cateo en Villas Otoch tras agresión armada contra menor con autismo y su madre en Cancún

En un despliegue operativo realizado la noche de este domingo, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), en estrecha coordinación con elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la avenida Privada del Mango, en las inmediaciones de la primera etapa del fraccionamiento Villas Otoch, Supermanzana 247.

​La movilización ministerial derivó de los hechos registrados horas antes, durante la tarde del mismo domingo, cuando fuerzas de seguridad lograron la detención en flagrancia de dos sujetos que portaban armas de fuego.

Al momento de su aseguramiento, ambos individuos manifestaron desempeñarse como escoltas privados; sin embargo, fueron señalados directamente por protagonizar un grave episodio de violencia e intimidación en contra de una familia de la zona.

​De acuerdo con los reportes preliminares y el testimonio de las víctimas, los ahora detenidos habrían encañonado y amenazado de muerte a un menor de edad diagnosticado con trastorno del espectro autista.

Lejos de detener la agresión, los individuos obligaron a la madre del niño a hincarse en el sitio para suplicar por la vida de su hijo, generando una situación de pánico y alarma entre los habitantes del sector que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades a través del número de emergencias 911.

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​Tras la puesta a disposición de los dos presuntos escoltas y ante la gravedad de las imputaciones, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó con carácter de urgente el mandamiento judicial ante un Juez de Control, el cual fue concedido para ejecutarse esa misma noche.

​Para garantizar el desarrollo de las actuaciones periciales, el personal policial estableció un amplio perímetro de seguridad, procediendo al cierre total de la circulación vehicular y peatonal sobre la avenida Privada del Mango.

Peritos criminalistas y agentes ministeriales ingresaron al domicilio señalado para realizar el procesamiento de la escena y la búsqueda de indicios balísticos, armas adicionales o documentación que acredite la supuesta labor de seguridad privada de los implicados.

​Concluidas las diligencias, el inmueble quedó bajo resguardo policial. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades mantienen hermetismo respecto a los objetos asegurados al interior de la vivienda, por lo que se espera que en las próximas horas la FGE emita un comunicado oficial con los resultados del cateo y la situación jurídica de los detenidos.