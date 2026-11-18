La tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la Supermanzana 64 de Cancún, donde el conductor de una motocicleta perdió la vida luego de sufrir un percance cuando circulaba sobre la avenida José López Portillo, en el cruce con la avenida Revolución, en la colonia Donceles.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista se desplazaba a bordo de una unidad Italika, color rojo, modelo RC 200, en dirección de Puerto Juárez hacia la avenida Bonampak, cuando presuntamente perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad.

Noticia Destacada Presunto levantón y persecución terminan en aparatoso choque en el Arco Norte de Cancún

Tras el percance, el conductor derrapó y terminó tendido sobre la cinta asfáltica, donde quedó inconsciente.

Un unidad de la Guardia Nacional que circulaba por el lugar se percató de lo ocurrido, por lo que sus elementos descendieron de la patrulla para auxiliar al motociclista. Los oficiales abanderaron el sitio y realizaron labores de prevención para evitar que otros automovilistas pasaran sobre la persona que permanecía tendida en el pavimento.

Asimismo, solicitaron apoyo a través del número de emergencias, por lo que desde el Complejo de Seguridad C5 se movilizó a paramédicos del Escuadrón de Respuesta y Urgencias Médicas (ERUM), quienes arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria.

Una unidad de la Guardia Nacional que circulaba por el lugar se percató de lo ocurrido, por lo que sus elementos descendieron de la patrulla para auxiliar al motociclista / Leonardo Chacón

Sin embargo, al momento de realizar la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales y se procedió a acordonar el área para preservar los indicios relacionados con el accidente.

Posteriormente, elementos de la Dirección de Tránsito también llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las labores correspondientes en materia de vialidad. No obstante, debido al fallecimiento del conductor, las diligencias quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Noticia Destacada Fuerte accidente vial generó movilización de cuerpos de emergencia en Cancún; conductor se dio a la fuga

Los especialistas realizaron el procesamiento de la escena y las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde ingresó en calidad de desconocido, en espera de que pueda ser identificado oficialmente por sus familiares.

En tanto, la motocicleta Italika RC 200, de color rojo, fue asegurada por las autoridades y retirada del lugar mediante una grúa para ser trasladada a un corralón, donde quedó a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre la identidad de la persona fallecida ni se habían dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente. La Fiscalía será la encargada de determinar cómo sucedieron los hechos.