Una adolescente fue ingresada al Hospital Integral antes de las 12 horas, al parecer con posibles síntomas de intoxicación por haber ingerido pastillas en su domicilio.

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Personal de apoyo y rescate de Bomberos acudió minutos antes del mediodía a un domicilio ubicado en las calles Felipe Carrillo, entre la 35 y Andrés Quintana Roo, de la colonia Vicente Guerrero.

En ese lugar se les informó que se encontraba una joven convulsionando y que requería ser trasladada de emergencia al Hospital Integral.

Al sitio arribaron los rescatistas y los dueños de la casa dieron permiso para que ingresaran y valoraran a la jovencita.

Luego de checarla, la subieron a la ambulancia y la trasladaron al Hospital Integral, dado que la joven, efectivamente, se había tomado varias pastillas y eso la había intoxicado.

JGH