Graban riña entre guardia de seguridad y vendedor ambulante frente a Plaza Las Américas de Cancún

Un guardia de seguridad y un vendedor ambulante protagonizaron una riña frente al centro comercial Plaza Las Américas, sobre la avenida Tulum, donde ambos fueron captados mientras se golpeaban a un costado de los paraderos del transporte público y ante la mirada de usuarios que se encontraban en el lugar.

El enfrentamiento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, en el que se observa a los dos hombres intercambiar golpes en plena vía pública, mientras algunas personas presencian lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué provocó la discusión; sin embargo, entre las versiones sobre el conflicto se señala que el comerciante habría reclamado al guardia que no le permitía vender en el lugar y que presuntamente le había tirado su mercancía, mientras que el elemento de seguridad habría señalado que el vendedor era grosero con las personas.

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De acuerdo con las imágenes, elementos de la Policía intervinieron para controlar la situación y evitar que la riña continuara. Luego de la llegada de los uniformados, el guardia de seguridad se dirigió verbalmente al comerciante ambulante para pedirle que se calmara.

El incidente ocurrió en la zona de los paraderos del transporte público frente al centro comercial, por donde diariamente transitan usuarios que utilizan distintas rutas de transporte.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si alguno de los involucrados presentó lesiones y la causa exacta de la pelea.

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Plaza Las Américas escenario de otras riñas

Este nuevo enfrentamiento se suma a otros episodios similares registrados en los alrededores y dentro de Plaza Las Américas.

El 8 de julio de 2026 se reportó una riña entre presuntos conductores del servicio de transporte público de la empresa Autocar en la zona de Las Américas. El enfrentamiento ocurrió en la vía pública y fue presenciado por ciudadanos que observaron cómo ambos choferes se golpeaban.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2026, un grupo de guardias de seguridad privada del centro comercial fue captado en una riña contra varios jóvenes frente a clientes y empleados.

En aquella ocasión, un video difundido en redes sociales mostró a por lo menos ocho vigilantes rodeando a cinco jóvenes.

De acuerdo con la publicación, el conflicto habría escalado luego de que uno de los guardias presuntamente le quitara el teléfono celular a una joven y lo estrellara contra el suelo. También se reportó el uso de bastones de control durante el enfrentamiento. Aunque nunca se confirmó lo que generó el enfrentamiento