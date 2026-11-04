Policía Cibernética de Quintana Roo recibió 246 denuncias por delitos en Internet en siete días

En tan solo siete días, la Policía Cibernética de Quintana Roo recibió 246 denuncias por delitos cometidos en Internet, en un escenario donde los engaños para obtener contraseñas y los contenidos relacionados con actividades ilícitas mantienen presencia en las plataformas digitales. Durante ese periodo fueron retirados 286 perfiles y publicaciones, además de 10 páginas y grupos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De los contenidos eliminados, 90 correspondían a publicaciones relacionadas con el robo de contraseñas y otros 89 estaban vinculados con delitos contra la salud. Entre las prácticas detectadas figuran mensajes con enlaces sospechosos, promociones falsas y supuestas verificaciones de cuentas, mediante las cuales los responsables buscan obtener datos personales y códigos de seguridad para apoderarse de perfiles.

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A estas modalidades se suman ataques más difíciles de detectar, como los conocidos zero-click, que aprovechan vulnerabilidades en dispositivos y aplicaciones para acceder a información sin que el usuario abra un enlace o realice alguna acción.

La titular de la Policía Cibernética, Jaqueline Pérez, advirtió que esta clase de agresiones digitales permite a los delincuentes ingresar a los teléfonos celulares mediante fallas en sus sistemas de seguridad.

“Zero-click es un tipo de ciberataque que aprovecha las fallas de un dispositivo o de las aplicaciones para obtener información. No es necesario dar un solo clic para que cualquier atacante pueda acceder a los celulares”, explicó.

Entre los ataques más difíciles de detectar se encuentran los conocidos como zero-click / Especial

La funcionaria recomendó evitar vínculos enviados por desconocidos, no compartir contraseñas ni códigos de verificación y activar la autenticación en dos pasos. También pidió utilizar claves distintas para cada cuenta y verificar la autenticidad de sitios y perfiles antes de proporcionar datos personales o realizar pagos.

Otra medida preventiva consiste en denunciar las publicaciones sospechosas y abstenerse de difundirlas, pues su circulación puede incrementar el número de personas expuestas a posibles fraudes.

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Las labores de la Policía Cibernética forman parte de las acciones de seguridad que también reportaron detenciones, aseguramientos y recuperación de vehículos en la entidad. En el balance correspondiente al periodo del 26 de octubre al 2 de noviembre se contabilizaron 219 personas detenidas, un arma de fuego asegurada, 3 mil 112 dosis de narcóticos y 61 unidades recuperadas.

Durante ese mismo lapso se efectuaron 18 mil 683 revisiones preventivas y se registró la participación de 5 mil 883 personas en programas de prevención social del delito en ocho municipios.

Por otra parte, los operativos “Día de Muertos Seguro 2026”, implementados en Calderitas y en los panteones de los 11 municipios de Quintana Roo, concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el informe de las autoridades.