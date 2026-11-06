Padres de familia toman la escuela Abraham Lincoln en Cancún por reincorporación de alumno señalado de agresión

Padres y madres de familia de la escuela particular Abraham Lincoln, en la Supermanzana 95, cerraron las instalaciones en protesta por la decisión de la Secretaría de Educación de Quintana Roo de reincorporar a un estudiante de secundaria que es señalado de haber agredido a otros alumnos.

Los inconformes indicaron que los directivos de la escuela están atendiendo la situación, pero que han solicitado la presencia de autoridades de la SEQ, sin haber obtenido respuesta.

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En el horario de entrada, a las 7:00 de la mañana, los padres y madres de familia cerraron el acceso y mencionaron que mantendrán tomadas las instalaciones de la escuela, hasta que se presente alguna autoridad de la SEQ para que escuche sus inconformidades.

En este caso, la protesta fue iniciada porque las autoridades educativas resolvieron reinstalar a un estudiante que es señalado de haber agredido a otro alumno de secundaria, quien regresó el jueves pasado a clases, luego de haber sido suspendido durante 3 semanas en lo que se realizaban las investigaciones.