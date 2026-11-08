Madres Buscadoras mantienen bloqueo por segundo día en la entrada de la Zona Hotelera de Cancún

Por segundo día consecutivo, las Madres Buscadoras mantienen un bloqueo en la entrada de la Zona Hotelera de Cancún, lo cual generó algunas afectaciones en la circulación vehicular en el transcurso de la mañana de este domingo.

Elementos de la Dirección de Transito Municipal continúan con un dispositivo vial en la glorieta que se ubica en el cruce de las avenidas Bonampak y Coba, en donde se encuentra el kilómetro 0 de la zona hotelera.

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El tráfico es desviado hacia la entrada de Puerto Cancún y hacia la avenida conocida como El Table, para el ingreso al bulevar Kukulcán.

La circulación disminuye un poco los domingos en la entrada de la zona hotelera y con esto, no hubo mayores complicaciones para el ingreso a la zona turística.

Las autoridades mantienen avisos a la ciudadanía para utilizar vial alternas, como el Puente Nichupté, la avenida El Table y Puerto Cancún.

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Las madres buscadoras iniciaron este bloqueo la noche del viernes pasado, al considerar que no se llevó a cabo el debido proceso en uno de los casos por la desaparición y homicidio de una joven.

La situación se volvió más complicada la noche del sábado, cuando cerraron también los carriles de salida de la zona hotelera, los cuales fueron reabiertos posteriormente.