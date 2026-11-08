Madres buscadoras liberan carriles pero mantienen bloqueo en la Zona Hotelera de Cancún

Las Madres Buscadoras reabrieron parcialmente la circulación vehicular en el acceso a la Zona Hotelera de Cancún, luego de retirar el bloqueo que mantenían en los carriles de salida; sin embargo, continuaron con el cierre en el sentido de entrada, por lo que las afectaciones viales persistieron durante este domingo.

La protesta comenzó la noche del viernes, cuando las manifestantes cerraron los carriles de subida del bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro cero, en la glorieta donde confluyen las avenidas Bonampak y Cobá. La movilización provocó modificaciones en la circulación y obligó a las autoridades a implementar desvíos para los automovilistas.

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La noche del sábado, las inconformes extendieron el bloqueo a los carriles de bajada, que corresponden al sentido de salida de la Zona Hotelera. Sin embargo, ese cierre fue levantado posteriormente, lo que permitió restablecer la circulación en esa parte de la vialidad, mientras permaneció el bloqueo original en los carriles de subida.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal mantuvieron un dispositivo vial en la glorieta del kilómetro cero, con desvíos hacia la entrada de Puerto Cancún y la avenida conocida como El Table, como alternativas para ingresar al bulevar Kukulcán.

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Aunque el flujo vehicular disminuye habitualmente los domingos en el acceso a la zona turística, las autoridades mantuvieron los avisos a los conductores para utilizar vías alternas, entre ellas el Puente Nichupté, la avenida El Table y Puerto Cancún.

Las Madres Buscadoras iniciaron la protesta al considerar que no se llevó a cabo el debido proceso en uno de los casos relacionados con la desaparición y homicidio de una joven, motivo por el que mantienen sus exigencias y la manifestación en ese punto de la ciudad.