Quintana Roo encabeza cifras nacionales de violencia sexual contra mujeres

Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en la tasa de violación simple y equiparada, con 570 carpetas de investigación y una incidencia de 26.62 casos por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional, que se ubica en 11.54, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondientes al periodo de enero a septiembre del 2026.

La problemática no se limita a las agresiones sexuales denunciadas ante las fiscalías. En el mismo periodo, el estado también encabezó el registro nacional de violación a la intimidad sexual por cada 100 mil mujeres, con 261 carpetas de investigación y una tasa de 24.53.

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A estos indicadores se suman 146 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, con una tasa de 6.82 por cada 100 mil habitantes, que colocan a Quintana Roo en el primer sitio nacional, así como 349 reportes telefónicos por incidentes de abuso sexual, equivalentes a una tasa de 16.30, con la que ocupa el tercer lugar.

Detrás de las estadísticas hay historias de niñas y mujeres que enfrentan agresiones, acoso e incluso amenazas cuando buscan justicia. Uno de los casos recientes ocurrió en Cancún, donde dos hombres fueron detenidos durante el fin de semana por su presunta relación con el abuso sexual de dos menores de edad. De acuerdo con la tutora de las niñas, las agresiones se conocieron apenas hace algunos meses y, con el acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se presentaron las denuncias correspondientes.

Personal de Sipinna Benito Juárez reporta hasta 20 casos diarios relacionados con violencia contra niñas, niños y adolescentes, principalmente en el entorno familiar y escolar / POR ESTO!

La mujer explicó que uno de los señalados ya fue detenido y que el otro, identificado como familiar del primero, también fue asegurado en Isla Mujeres para su traslado y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

“Ya es un gran paso después de tantos meses. Ayer lo detuvieron”, expresó al referirse a la captura de uno de los presuntos implicados. Añadió que existe una audiencia programada para el 11 de noviembre, como parte del seguimiento judicial del caso.

Sin embargo, las denuncias también habrían desencadenado amenazas contra la familia de las menores.

“La familia del inculpado amenazó a mi familia”, relató la tutora, quien señaló que uno de los presuntos implicados se encontraba detenido en Isla Mujeres y sería trasladado.

En un audio proporcionado a POR ESTO! sobre estos hechos se escucha una amenaza dirigida supuestamente a la familia, en la que una mujer advierte sobre la presencia de un hombre a bordo de un vehículo negro y refiere amenazas de agresión física y muerte. El contenido refleja el temor que enfrentan después de acudir ante las autoridades.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes también forma parte de las denuncias que reciben las autoridades / POR ESTO!

Acoso

El problema tampoco se limita al ámbito familiar. En centros comerciales, trabajadoras han señalado que son objeto de insinuaciones y conductas sexuales por parte de algunos clientes. Empleadas de Plaza Las Américas relataron situaciones de hostigamiento durante sus jornadas laborales. Una de ellas contó que un turista llegó a mostrarle fotografías obscenas, por lo que solicitó el apoyo del personal de seguridad.

“A mí me pasó que un turista vino y me enseñó fotos obscenas. De inmediato llamé a seguridad y se lo llevaron detenido, pero ya lo normalizamos y no debería ser”, expresó.

Otra trabajadora consideró que la juventud y la apariencia física de algunas empleadas propician que ciertos clientes se acerquen para pedirles sus números telefónicos o hacerles comentarios e insinuaciones fuera de lugar.

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El acoso también fue señalado en el transporte público, donde una usuaria relató que durante los trayectos en unidades saturadas ha experimentado roces y tocamientos intencionales por parte de hombres.

“Se nota que es a propósito y se nota también cuando no”, explicó al describir cómo algunos pasajeros aprovechan la aglomeración para acercarse y tocar a las mujeres.

Reconoció que, en la mayoría de las ocasiones, no reclama por temor a que los responsables nieguen los hechos y nadie intervenga.

La misma entrevistada señaló que también ha conocido situaciones de hostigamiento hacia adolescentes. Como ejemplo, mencionó el caso de una joven de aproximadamente 14 años que habría recibido mensajes de contenido sexual de un entrenador de voleibol adulto, quien presuntamente le hizo preguntas sobre su ropa interior.

A este panorama se suman los reportes que recibe la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Benito Juárez.

El hostigamiento también se presenta en el transporte público / POR ESTO!

Personal de esta dependencia informó que diariamente llegan hasta 20 reportes relacionados con violencia contra menores, principalmente familiar, bullying y ciberbullying, además de situaciones de abuso sexual.

Ante esta situación, la dependencia anunció acciones preventivas en planteles educativos y la implementación del programa “Con mi cuerpo nadie se mete”, dirigido a que niños conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de riesgo y aprendan desde temprana edad que nadie puede tocar su cuerpo sin su consentimiento.

Así, mientras los registros oficiales colocan a Quintana Roo en los primeros lugares nacionales en distintos indicadores de violencia sexual, los testimonios recogidos en Cancún muestran que las agresiones no se limitan a un solo entorno: ocurren en los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y los espacios públicos, donde mujeres y menores siguen enfrentando situaciones de hostigamiento y vulnerabilidad.