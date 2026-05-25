Colapsa área de urgencias del Hospital General de Cancún por falta de personal

Una aparente falta de personal médico y un incremento en el ingreso de pacientes colapsó el área de urgencias del Hospital General, en donde paramédicos y familiares de usuarios reportaron un grave retraso en la atención.

Esta situación crítica se presentó principalmente en el transcurso de la tarde y la noche del domingo, cuando varias ambulancias permanecieron en el camino de acceso al área de urgencias, en espera de recibir la atención del personal de enfermería y camilleros para ingresar a personas lesionadas.

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De igual manera, el pasillo del área de urgencias permaneció durante varios momentos con paramédicos y personas enfermas en espera de recibir atención.

Las primeras versiones señalaron que el personal de urgencias del Hospital General reportó a los paramédicos que no contaban con el personal suficiente en el fin de semana, además del incremento en la demanda de los servicios de emergencia durante los fines de semana.

El personal de ambulancias particulares reportó que la situación se regularizó en el transcurso de la mañana de este lunes, cuando el nosocomio ya contó con más personal en el área de emergencias, así como se registró una disminución en el ingreso de pacientes.