Clima en Yucatán 29 de mayo: Seguirá el cielo nublado y lluvias muy fuertes este viernes

Durante este viernes 29 de mayo el potencial de lluvias continuará en Yucatán, con cielo nublado junto a tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que el desarrollo de un vórtice en niveles altos de la tropósfera aunado al calentamiento diurno y una vaguada en superficie, ocasionarán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias muy fuertes.

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Además, predominará el ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido por la noche, con vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 45 km/h en costas de los tres estados.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 31 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 29 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 31 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 29, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 23 hasta los 27 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.