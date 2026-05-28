Municipios de Yucatán en alerta por fuertes lluvias hasta el 5 de junio; advierten riesgo de inundaciones

El potencial de lluvias fuertes a intensas continuará en Yucatán hasta el próximo 5 de junio, principalmente durante las tardes y noches, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones de inestabilidad en gran parte del estado, informó el Gobierno de Yucatán a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procivy, las condiciones climáticas estarán relacionadas con la permanencia de inestabilidad atmosférica, el ingreso constante de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, así como la influencia de una vaguada y el paso de una onda tropical sobre la Península de Yucatán.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían presentarse con intensidad variable durante los próximos días, con acumulados significativos en municipios del suroeste, centro y noroeste del estado, además de zonas costeras y Mérida.

Municipios de Yucatán con mayor riesgo por lluvias intensas

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que los municipios con posibilidad de registrar lluvias acumuladas superiores a su promedio climatológico se localizan principalmente en el oriente y sur de Yucatán.

Entre los municipios en alerta por fuertes lluvias destacan:

Tizimín

Valladolid

Tinum

Temozón

Río Lagartos

Dzilam de Bravo

Tekax

Peto

Tzucacab

Noticia Destacada Cómo actuar ante una tormenta eléctrica y fuertes vientos en Yucatán

El funcionario explicó que existe riesgo de afectaciones hidrometeorológicas debido a que algunas demarcaciones podrían alcanzar o incluso superar sus niveles críticos de lluvia en periodos de 12 y 24 horas.

Mérida y zona metropolitana también podrían registrar inundaciones

Procivy indicó que municipios como Mérida, Umán, Kanasín, Progreso y Hunucmá también enfrentan riesgo de inundaciones urbanas rápidas, aun cuando los acumulados de lluvia pudieran ser menores en comparación con el oriente del estado.

Las autoridades señalaron que el problema podría agravarse por la acumulación gradual de agua y la limitada capacidad de drenaje en algunas colonias y zonas urbanas.

Además, explicaron que aunque el suelo kárstico de Yucatán facilita inicialmente la infiltración del agua, las lluvias constantes durante varios días pueden saturar el terreno y elevar el nivel freático, favoreciendo encharcamientos prolongados, inundaciones urbanas, escurrimientos y afectaciones en áreas vulnerables.

Recomendaciones por lluvias fuertes en Yucatán

Ante las condiciones previstas, Procivy pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones para prevenir accidentes y afectaciones. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Noticia Destacada Caos por lluvias en Yucatán: árboles colapsan y derriban postes en varios municipios

Mantener limpios desagües, alcantarillas y azoteas

Evitar tirar basura en calles y rejillas pluviales

No cruzar calles inundadas

Extremar precauciones al conducir durante tormentas

Identificar rutas alternas y zonas seguras

Consultar únicamente información oficial de Protección Civil y autoridades meteorológicas

Finalmente, Procivy reiteró que mantiene monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y de los acumulados de lluvia previstos para informar oportunamente a la población yucateca.