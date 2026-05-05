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Puente Nichupté abre la circulación al tráfico vehicular este 6 de mayo: conoce las reglas, horarios y todos los detalles

La nueva vía conectará el centro de Cancún con la Zona Hotelera desde la madrugada de este 6 de mayo; habrá carril reversible, ciclovía y acceso gratuito.

Jesús García

Por Jesús García

5 de may de 2026

1 min

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El Puente Nichupté abrirá al tráfico vehicular este 6 de mayo.
El Puente Nichupté abrirá al tráfico vehicular este 6 de mayo. / Especial

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que este miércoles 6 de mayo quedará abierto al tráfico vehicular el Puente Nichupté, una obra histórica que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera y representa un antes y un después en la movilidad de Quintana Roo.

Luego de carreras y concierto, este lunes el Puente Nichupté luce vacío y sin acceso al público

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Horarios de operación primera etapa

  • Apertura inicial: Miércoles 6 de mayo a partir de las 4:30 de la madrugada.
  • Cierre diario: 12:00 de la medianoche, 00:00 horas.
  • Excepción: Vehículos de emergencia podrán circular las 24 horas.
  • A partir del lunes 25 de mayo, el puente operará de 4:30 a.m. a 1:00 a.m.

Reglas de circulación y restricciones

  • Velocidad máxima: 60 km/h, el cruce tomará máximo 9 minutos.
  • Circulación gratuita: No se cobrará peaje.
  • Carril reversible: De 4:30 a.m. a 4:00 p.m. habrá dos carriles hacia la Zona Hotelera incluyendo el reversible. De 4:30 p.m. a 12:00 a.m. habrá dos carriles hacia el centro de la ciudad.
  • Durante la transición de las 4:00 a 4:30 p.m., un vehículo de apoyo vial verificará el cambio de sentido.
  • Señalización: Atender los semáforos en arcos donde la palomita verde significa abierto y la X significa cerrado.
Autoridades anunciaron horarios, restricciones y medidas de seguridad.
Autoridades anunciaron horarios, restricciones y medidas de seguridad.

Lo que sí está permitido

  • Automóviles y motocicletas con cilindraje mayor a 600 cc.
  • Ciclovía exclusiva para bicicletas y vehículos de propulsión humana con velocidad máxima de 25 km/h.

Lo que no está permitido

  • Vehículos de carga.
  • Scooters, patines, patinetas y peatones.
  • Bicicletas en los carriles vehiculares.
  • La ciclovía se cerrará temporalmente si los vientos superan los 40 km/h.
La nueva vía conectará el centro de Cancún con la Zona Hotelera.
La nueva vía conectará el centro de Cancún con la Zona Hotelera.

Medidas de seguridad

  • Instalación de confibicis para proteger la ciclovía.
  • Cámaras de vigilancia conectadas al C5 las 24 horas.
  • Operativo de radar humano preventivo solo para concientizar, sin multas.
  • La gobernadora hizo un llamado a denunciar cualquier intento de corrupción o cobro irregular.

Actividades recreativas

La gobernadora Mara Lezama anunció que un domingo al mes el puente se cerrará al tráfico vehicular para realizar actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar, permitiendo a la ciudadanía caminarlo y disfrutarlo plenamente.

"Este puente lo gestionamos para cortar brechas de desigualdad y que todas y todos puedan disfrutar de un paisaje maravilloso. Les pido que lo cuiden y manejen con precaución para siempre llegar bien a casa", expresó la gobernadora Mara Lezama.

La obra, gestionada en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se convierte en una realidad que mejorará significativamente la movilidad en Cancún y Quintana Roo.

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