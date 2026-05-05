Puente Nichupté abre la circulación al tráfico vehicular este 6 de mayo: conoce las reglas, horarios y todos los detalles

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que este miércoles 6 de mayo quedará abierto al tráfico vehicular el Puente Nichupté, una obra histórica que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera y representa un antes y un después en la movilidad de Quintana Roo.
Noticia Destacada
SICT revisa la condiciones del Puente Nichupté; apertura queda en pausa
Tras un fin de semana de celebraciones que incluyó carreras deportivas, un concierto gratuito y la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades concluyeron las revisiones de seguridad y la instalación de infraestructura complementaria para garantizar un funcionamiento ordenado y seguro.
Horarios de operación primera etapa
- Apertura inicial: Miércoles 6 de mayo a partir de las 4:30 de la madrugada.
- Cierre diario: 12:00 de la medianoche, 00:00 horas.
- Excepción: Vehículos de emergencia podrán circular las 24 horas.
- A partir del lunes 25 de mayo, el puente operará de 4:30 a.m. a 1:00 a.m.
Reglas de circulación y restricciones
- Velocidad máxima: 60 km/h, el cruce tomará máximo 9 minutos.
- Circulación gratuita: No se cobrará peaje.
- Carril reversible: De 4:30 a.m. a 4:00 p.m. habrá dos carriles hacia la Zona Hotelera incluyendo el reversible. De 4:30 p.m. a 12:00 a.m. habrá dos carriles hacia el centro de la ciudad.
- Durante la transición de las 4:00 a 4:30 p.m., un vehículo de apoyo vial verificará el cambio de sentido.
- Señalización: Atender los semáforos en arcos donde la palomita verde significa abierto y la X significa cerrado.
Lo que sí está permitido
- Automóviles y motocicletas con cilindraje mayor a 600 cc.
- Ciclovía exclusiva para bicicletas y vehículos de propulsión humana con velocidad máxima de 25 km/h.
Lo que no está permitido
- Vehículos de carga.
- Scooters, patines, patinetas y peatones.
- Bicicletas en los carriles vehiculares.
- La ciclovía se cerrará temporalmente si los vientos superan los 40 km/h.
Medidas de seguridad
- Instalación de confibicis para proteger la ciclovía.
- Cámaras de vigilancia conectadas al C5 las 24 horas.
- Operativo de radar humano preventivo solo para concientizar, sin multas.
- La gobernadora hizo un llamado a denunciar cualquier intento de corrupción o cobro irregular.
Actividades recreativas
La gobernadora Mara Lezama anunció que un domingo al mes el puente se cerrará al tráfico vehicular para realizar actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar, permitiendo a la ciudadanía caminarlo y disfrutarlo plenamente.
"Este puente lo gestionamos para cortar brechas de desigualdad y que todas y todos puedan disfrutar de un paisaje maravilloso. Les pido que lo cuiden y manejen con precaución para siempre llegar bien a casa", expresó la gobernadora Mara Lezama.
La obra, gestionada en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se convierte en una realidad que mejorará significativamente la movilidad en Cancún y Quintana Roo.