Puente Nichupté abre la circulación al tráfico vehicular este 6 de mayo: conoce las reglas, horarios y todos los detalles

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que este miércoles 6 de mayo quedará abierto al tráfico vehicular el Puente Nichupté, una obra histórica que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera y representa un antes y un después en la movilidad de Quintana Roo.

Noticia Destacada SICT revisa la condiciones del Puente Nichupté; apertura queda en pausa

Tras un fin de semana de celebraciones que incluyó carreras deportivas, un concierto gratuito y la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades concluyeron las revisiones de seguridad y la instalación de infraestructura complementaria para garantizar un funcionamiento ordenado y seguro.

Horarios de operación primera etapa

Apertura inicial: Miércoles 6 de mayo a partir de las 4:30 de la madrugada.

Miércoles 6 de mayo a partir de las 4:30 de la madrugada. Cierre diario: 12:00 de la medianoche, 00:00 horas.

12:00 de la medianoche, 00:00 horas. Excepción: Vehículos de emergencia podrán circular las 24 horas.

Vehículos de emergencia podrán circular las 24 horas. A partir del lunes 25 de mayo, el puente operará de 4:30 a.m. a 1:00 a.m.

Reglas de circulación y restricciones

Velocidad máxima: 60 km/h, el cruce tomará máximo 9 minutos.

60 km/h, el cruce tomará máximo 9 minutos. Circulación gratuita: No se cobrará peaje.

No se cobrará peaje. Carril reversible: De 4:30 a.m. a 4:00 p.m. habrá dos carriles hacia la Zona Hotelera incluyendo el reversible. De 4:30 p.m. a 12:00 a.m. habrá dos carriles hacia el centro de la ciudad.

De 4:30 a.m. a 4:00 p.m. habrá dos carriles hacia la incluyendo el reversible. De 4:30 p.m. a 12:00 a.m. habrá dos carriles hacia el centro de la ciudad. Durante la transición de las 4:00 a 4:30 p.m., un vehículo de apoyo vial verificará el cambio de sentido.

Señalización: Atender los semáforos en arcos donde la palomita verde significa abierto y la X significa cerrado.

Autoridades anunciaron horarios, restricciones y medidas de seguridad.

Lo que sí está permitido

Automóviles y motocicletas con cilindraje mayor a 600 cc .

. Ciclovía exclusiva para bicicletas y vehículos de propulsión humana con velocidad máxima de 25 km/h.

Lo que no está permitido

Vehículos de carga.

Scooters, patines, patinetas y peatones.

Bicicletas en los carriles vehiculares.

La ciclovía se cerrará temporalmente si los vientos superan los 40 km/h.

La nueva vía conectará el centro de Cancún con la Zona Hotelera.

Medidas de seguridad

Instalación de confibicis para proteger la ciclovía.

para proteger la ciclovía. Cámaras de vigilancia conectadas al C5 las 24 horas.

las 24 horas. Operativo de radar humano preventivo solo para concientizar, sin multas.

solo para concientizar, sin multas. La gobernadora hizo un llamado a denunciar cualquier intento de corrupción o cobro irregular.

Actividades recreativas

La gobernadora Mara Lezama anunció que un domingo al mes el puente se cerrará al tráfico vehicular para realizar actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar, permitiendo a la ciudadanía caminarlo y disfrutarlo plenamente.

⚠️ AVISO IMPORTANTE 🏁



🚗🌉 Este miércoles 6 de mayo aperturamos a la circulación el #PuenteNichupté en #Cancún, una obra histórica que transforma la movilidad y conecta a miles de familias quintanarroenses. 🙌🏽



🚦 Aquí les comparto las reglas de circulación para que todas y… pic.twitter.com/xOl33sUQB5 — Mara Lezama (@MaraLezama) May 5, 2026

"Este puente lo gestionamos para cortar brechas de desigualdad y que todas y todos puedan disfrutar de un paisaje maravilloso. Les pido que lo cuiden y manejen con precaución para siempre llegar bien a casa", expresó la gobernadora Mara Lezama.

La obra, gestionada en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se convierte en una realidad que mejorará significativamente la movilidad en Cancún y Quintana Roo.

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