Tragedia en Cancún: dos motociclistas mueren en accidentes durante la madrugada

La tragedia envolvió a dos familias durante las primeras horas de este sábado, cuando se registraron accidentes de motociclistas en el Arco Vial y en la Zona Hotelera, presuntamente derivados del exceso de velocidad, lo que provocó que los conductores perdieran el control y derraparan varios metros.

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El primer accidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, alrededor de las 2:00 de la madrugada sobre el Arco Vial, cerca de la avenida Costa Maya, en la Supermanzana 247, del fraccionamiento Azul Bonampak. Tras el llamado, se activaron los protocolos de la Policía Estatal y de los paramédicos, quienes al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar, de color blanco, cuando aparentemente realizó una maniobra a exceso de velocidad, perdió el control y derrapó varios metros sobre el pavimento. Los socorristas indicaron que el motociclista perdió la vida a consecuencia de una probable fractura craneoencefálica. El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Fatalidades ocurrieron en el Arco Vial y la Zona Hotelera con pocas horas de diferencia. / Leonardo Chacón

Horas más tarde, alrededor de las 6:00 de la mañana, a la línea de emergencias se reportó un segundo accidente, ahora en la Zona Hotelera, cerca del kilómetro 11, frente al restaurante Bubba Gump, por lo que elementos de la Policía Turística y paramédicos de una empresa privada arribaron al lugar para auxiliar al motociclista.

Lamentablemente, ya no hubo nada que hacer por este hombre, quien falleció a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Las autoridades presumieron que también se trató de un accidente derivado del exceso de velocidad, ya que el motociclista perdió el control, se impactó contra el camellón y posteriormente salió proyectado hacia el pavimento.

Al lugar del accidente llegó un familiar del ahora occiso, quien lo identificó y permaneció en el sitio hasta la llegada de los servicios periciales y de la Policía Ministerial. Estas autoridades se encargaron del levantamiento del cuerpo, el cual, al igual que en el primer caso, fue trasladado al Servicio Médico Forense Semefo para la necropsia de ley.

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Las autoridades se encargarán de realizar los peritajes correspondientes. Asimismo, se informó que como parte de las investigaciones ya fueron solicitadas las cámaras de videovigilancia del Complejo de Seguridad C5, en cuyas imágenes presuntamente se observa el momento de ambos accidentes.

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