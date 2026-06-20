Crisis en Playa del Carmen obliga a familias a cambiar hábitos de consumo para sobrevivir

Ante la complicada situación económica y un panorama donde los salarios no alcanzan para cubrir el costo de la vida, ciudadanos de Playa del Carmen se ven obligados a modificar radicalmente hábitos de consumo, desde la vestimenta hasta la alimentación, para afrontar la crisis financiera actual. Los consumidores señalan que los precios de las frutas y verduras registran un constante desbalance en los mercados locales.

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La señora Elvira Mendoza comentó que el costo de los productos del campo es muy inestable: “El tomate costaba 60 pesos el kilogramo y cayó a 30 pesos; el limón bajó de 60 hasta los 20 pesos el kilo, sin embargo, no hay estabilidad, de un momento a otro vuelven a subir los costos”.

Al ser cuestionada sobre si el presupuesto familiar permite el consumo de carne diariamente, fue tajante: “No, no alcanza. Tenemos que equilibrar nuestra alimentación y aprovechar cuando las frutas y verduras bajan de precio, buscando ofertas para estirar el dinero”. Recordó que hace una década los ingresos permitían cubrir los gastos del hogar e incluso ahorrar, mientras que hoy en día se trabaja para vivir al día. Añadió que la reducción de gastos también responde al colapso en el Sector Salud: “En los hospitales públicos hay una grave carencia de medicamentos y médicos especialistas, lo que nos obliga a buscar consultas particulares en caso de una emergencia”.

Para proteger la economía doméstica ante la inflación y la baja actividad comercial provocada por la caída del turismo, el contador Marcos Basilio Pérez recomendó implementar estrategias financieras estrictas. Detalló que lo ideal es crear un fondo de emergencia que cubra de tres a seis meses de gastos básicos, diversificar las fuentes de ingresos y liquidar deudas de tarjetas de crédito de forma inmediata.

“Debemos cambiar muchos hábitos para salir adelante. Eliminar suscripciones de servicios innecesarios, evitar las comidas fuera de casa y las compras impulsivas. Es vital dar prioridad a lo esencial y revisar mensualmente los ingresos y egresos. Las tasas de interés tienden a subir durante las crisis, por lo que no se deben adquirir préstamos innecesarios o a tasas variables antes de que la situación empeore”, concluyó el especialista.

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JGH