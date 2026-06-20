Inversionistas denuncian inmobiliaria fraudulenta en Vinza Ocean Tulum

La paralización del desarrollo habitacional Vinza Ocean Tulum y el presunto incumplimiento en la devolución de recursos a compradores han generado inconformidad entre inversionistas nacionales y extranjeros, quienes afirmaron ser defraudados al no haber recibido los departamentos adquiridos ni el reembolso comprometido por la empresa responsable del proyecto, ubicado en la colonia La Veleta.

Entre los casos se encuentra el de Ángeles Luna, ciudadana estadounidense, quien aseguró haber invertido junto con su esposo en septiembre de 2025 para adquirir un departamento en dicho complejo; sin embargo, señaló que semanas después descubrió que la construcción permanecía detenida desde meses antes de concretar la operación.

De acuerdo con su testimonio, conoció la situación mediante publicaciones de otros compradores que también reportaban retrasos en la entrega de propiedades, algunos con más de dos años de espera.

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La inversionista indicó que posteriormente sostuvo reuniones con representantes del desarrollo, quienes informaron sobre la gestión de un crédito puente para reactivar las obras. Pese a ello, aseguró que el financiamiento nunca se concretó y que la construcción permaneció sin avances visibles.

“Nos vendieron con engaños y mentiras. Cuando compramos no nos dijeron que la construcción llevaba meses detenida. Después nos explicaron que estaban esperando un crédito puente para continuar, pero nunca llegó. Ahora seguimos esperando nuestro dinero”, expresó desde Kansas, Estados Unidos.

Ante la falta de progreso, Ángeles Luna explicó que inició negociaciones para recuperar los recursos invertidos. Según relató, se alcanzó un acuerdo de reembolso en junio de este año, además de cubrir un interés moratorio de 2.5% en caso de retraso. Afirmó que el plazo ya venció sin pago alguno.

La afectada sostuvo que existen otros compradores en circunstancias similares, por lo que recomendó investigar a fondo cualquier proyecto inmobiliario antes de invertir.

Asimismo, informó que presentó denuncias ante Profeco, Sedatu y otras instancias relacionadas con la protección de consumidores e inversionistas, además de contar con asesoría legal para continuar las acciones correspondientes.

Durante un recorrido en el sitio del desarrollo, se constató que la obra permanece inconclusa, cerrada y sin evidencia de trabajos en marcha.