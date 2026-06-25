Bloquean la avenida José López Portillo en Cancún por falta de accesos dignos y mejores servicios

Un grupo de aproximadamente 100 habitantes de la colonia Santa Cecilia bloqueó el jueves por la noche la avenida José López Portillo, a la altura de la Supermanzana 107, en el acceso a los fraccionamientos Paraíso Maya, Urbi y Kusamil, para exigir la construcción de una vía de acceso digna y mejores servicios públicos.

La protesta comenzó alrededor de las 22:30 horas y generó un severo caos vehicular en uno de los principales accesos de la ciudad. Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Tránsito implementaron un operativo para desviar la circulación, mediante el cierre de carriles y rutas alternas en la zona del Arco Norte.

Noticia Destacada Catean vivienda en la Región 216 de Cancún; mantienen en reserva el motivo de la intervención

Al no recibir una respuesta inmediata por parte de las autoridades, los manifestantes ampliaron la protesta y bloquearon también la avenida del Libramiento a Gas Auto, complicando aún más la movilidad en el área.

Los vecinos señalaron que, además de la falta de un acceso adecuado a la colonia Santa Cecilia, enfrentan deficiencias en el alumbrado público, así como el abandono de parques y espacios recreativos.

Los inconformes advirtieron que permanecerían en ambos bloqueos hasta que autoridades municipales o estatales acudieran al lugar para atender sus demandas y establecer compromisos concretos.