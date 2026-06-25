Encuentran a un hombre y una mujer sin vida en la colonia Nueva Esperanza de Cancún

La mañana de este jueves fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre en un camino de terracería de la colonia Nueva Esperanza, en la supermanzana 247 de Cancún, hecho que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue reportado a través del número de emergencias 911 por habitantes de la zona, quienes señalaron haber encontrado a dos personas tiradas a un costado de un camino de terracería.

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Tras recibir el aviso, personal del C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia el lugar. Al arribar, los agentes confirmaron la presencia de dos cuerpos, correspondientes a una mujer y un hombre de aproximadamente 30 años de edad, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitar la intervención de las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones.

Las primeras versiones indicaron que el hombre vestía una playera negra, mientras que la mujer portaba una camiseta deportiva color rojo. Ambos estaban con la cabeza cubierta con cinta y las manos sujetadas hacia la espalda.

De manera preliminar, trascendió que las víctimas presentaban diversos golpes visibles en el cuerpo; sin embargo, las autoridades señalaron que será mediante la necropsia de ley como se determinarán con precisión las causas de muerte y si presentaban lesiones ocasionadas por arma de fuego o arma blanca.

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Elementos de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, levantando indicios que pudieran aportar datos a la investigación y posteriormente efectuaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento las víctimas permanecen en calidad de desconocidas. Las primeras líneas de investigación apuntan a que ambas personas pudieron haber sido abandonadas en ese punto durante la madrugada de este jueves, aunque serán las indagatorias de la Fiscalía las que determinen las circunstancias y el móvil de los hechos.