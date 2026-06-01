Tráiler derriba tubos sobre el bulevar Colosio y provoca caos vial rumbo al aeropuerto de Cancún

Una maniobra de un tráiler para ingresar a un área de estacionamiento provocó la caída de una parte de los tubos que llevaba en su plataforma de carga, en la entrada de un establecimiento del bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de Bonfil, lo cual colapsó la circulación en el sentido del centro hacia el aeropuerto de Cancún.

El accidente fue reportado alrededor de las 13:30 horas de este lunes, en el horario pico del tráfico y con esto, la circulación quedó obstruida en los tres carriles de circulación en dirección a la salida de la ciudad rumbo a la Riviera Maya.

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Conductores reportaron que el tráiler se desplazó desde el carril izquierdo del bulevar y dio una vuelta amplia hacia la derecha, para ingresar al estacionamiento de un establecimiento, pero la plataforma de carga se ladeó hacia la derecha.

Esta maniobra provocó que varios tramos de tubos que se encontraban amarrados se soltaran y cayeran a la cinta asfáltica, a un costado del tráiler, lo que provocó que no pudiera seguir su marcha y con esto el compartimiento de carga obstruyó los tres carriles de circulación en el sentido hacia el aeropuerto.

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Algunos conductores lograron pasar por un pequeño espacio en el área del acotamiento y la entrada del estacionamiento, para poder avanzar.

Esta situación provocó que el tráfico quedara prácticamente paralizado, mientras elementos de la Dirección de Tránsito Municipal iniciaron los procedimientos para tratar de liberar la circulación.