Se registra fuerte choque entre una patrulla y un taxi en Cancún

Una fuerte colisión entre una patrulla de la Policía Municipal y un taxi provocó lesiones en los dos conductores y severos daños en ambas unidades, en un cruce de calles de la Supermanzana 230, en donde resultó afectado también un vehículo estacionado.

Las primeras versiones indicaron que los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito se encontraban en la persecución de dos presuntos asaltantes que huyeron en una motocicleta, después de despojar de sus pertenencias a una transeúnte en ese rumbo de la ciudad.

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El accidente se registró al mediodía de este domingo en una calle sin señalamientos, en donde el conductor del taxi fue señalado de no ceder el paso a la unidad policíaca, la cual circulaba con las sirenas y torretas encendidas.

La patrulla impactó el costado posterior derecho del taxi, el cual dio un giro de 180 grados y terminó contrario a la dirección en la que circulaba, impactando con su parte frontal a un vehículo que se encontraba estacionado.

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Ante la colisión, el conductor de la patrulla perdió el control hacia la derecha, subió al área de la banqueta y colisionó contra una barda, en donde detuvo su marcha.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal reportaron que el taxista y el policía que conducía la patrulla resultaron con lesiones y recibieron la atención de paramédicos para su traslado a distintos hospitales