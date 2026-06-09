“Duró más el tráfico": Show de drones en Puerto Cancún genera críticas por su corta duración y caos vial

Lo que estaba anunciado como un evento histórico con más de mil 250 drones que buscaba establecer un récord nacional en Puerto Cancún, terminó generando fuertes críticas entre cientos de asistentes y automovilistas por los problemas de movilidad, retrasos y la corta duración del espectáculo realizado la noche del lunes 8 de junio.

El show, organizado por el Ayuntamiento de Benito Juárez en coordinación con empresas especializadas, se llevó a cabo en la Marina Puerto Cancún y atrajo a una gran cantidad de familias que se congregaron en la zona con la expectativa de disfrutar figuras luminosas alusivas a Cancún, el futbol, la bandera de México y mensajes sobre el futuro. Sin embargo, desde horas antes del inicio programado para las 8:00 pm, se registraron intensos embotellamientos en los accesos a la zona, que se prolongaron hasta después de concluido el evento.

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Vecinos y conductores reportaron largas filas vehiculares, falta de personal de Tránsito para agilizar la circulación y dificultades para ingresar o salir del área, afectando incluso a quienes no asistían al espectáculo. “Más tiempo hicimos en el tráfico que viendo el espectáculo”, comentaron varios en redes sociales. Otros asistentes señalaron que el retraso fue significativo, iniciando casi a las 9:30 pm, y que durante la espera incluso se registró lluvia, lo que complicó aún más la situación.

Una vez iniciado, el show de drones tuvo una duración aproximada de menos de 10 minutos, en los que se formaron alrededor de cinco figuras principales y algunos mensajes publicitarios. Aunque se apreciaron imágenes como las letras de Cancún con playa y palmeras, un futbolista, un delfín y la bandera nacional, muchos consideraron que la visibilidad no fue la mejor debido a las vallas y la distancia, y que el tiempo de vuelo resultó insuficiente para el esfuerzo realizado.

“Estuvimos horas para llegar y todo terminó muy rápido”, expresaron algunos asistentes en plataformas digitales. Otros cuestionaron la elección del lugar por su capacidad limitada para recibir a tanta gente y la falta de mejor planeación logística. Pese a las quejas, parte del público reconoció la innovación tecnológica y la intención de posicionar a Cancún como destino de vanguardia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el costo aproximado del espectáculo. De acuerdo con estimaciones de la industria de shows con drones a nivel nacional e internacional, eventos de esta magnitud con más de mil unidades pueden oscilar entre los 500 mil y más de un millón de pesos, dependiendo de la producción, logística y empresa contratada, aunque se mantiene en reserva la cifra exacta invertida con recursos públicos para este evento gratuito.

El show fue impulsado como parte de las actividades previas al Mundial 2026 y para destacar el uso de tecnología en el Caribe Mexicano. Empresas como AiON Drone Shows participaron en la realización, misma que ha ejecutado otros espectáculos en diferentes puntos del país.

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Este tipo de eventos masivos en zonas como Puerto Cancún ponen de manifiesto los retos de organización en una ciudad con alta densidad vehicular y turística, donde la falta de medidas preventivas de movilidad puede convertir una celebración en fuente de molestias para la población.

La Fiscalía o instancias correspondientes no han emitido reportes sobre incidentes mayores, pero las redes sociales se llenaron de testimonios sobre el caos vial y la percepción de que el espectáculo no cumplió del todo con las expectativas generadas en la promoción.

Las autoridades municipales han destacado el logro del récord nacional pendiente de confirmación oficial, mientras que continúan recibiendo opiniones mixtas de la ciudadanía sobre el balance entre el impacto visual y las afectaciones generadas.