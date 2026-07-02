Bomberos de Cancún atienden cada vez más rescates de fauna silvestre y mascotas

El H. Cuerpo de Bomberos ha atendido 432 reportes relacionados con fauna silvestre, mascotas y reptiles. Sin embargo, los tiempos de respuesta continúan siendo prolongados debido a los procesos administrativos entre dicha dependencia, Bienestar Animal y la Dirección General de Ecología, lo que retrasa por horas, incluso, más de un día, la valoración de ejemplares lesionados por parte de veterinarios, zootecnistas o especialistas.

El director de Bomberos, Óscar Aguilar, sostuvo reuniones con la directora de Bienestar Animal, Yuli Yerbes, para agilizar la coordinación y priorizar la protección de los animales.

Noticia Destacada Animales y mascotas enfermos; denuncian ataques con balines contra perros en Cancún

En lo que va del año se brindó apoyo a 242 mascotas, animales domésticos y ejemplares de fauna silvestre. Las estadísticas indican 36 casos en enero; 49, febrero; 52, marzo; 77, abril y 28, mayo.

Sobre los reptiles, entre ellos iguanas, cocodrilos y serpientes, se contabilizaron 33 reportes en enero; 33, febrero; 57, marzo; 34, abril y 33, mayo.

El principal problema que enfrenta el H. Cuerpo de Bomberos es el tiempo que transcurre para que los animales lesionados reciban atención especializada, situación que se agrava por los procedimientos administrativos entre las dependencias involucradas. De acuerdo con Óscar Aguilar, cada intervención requiere un protocolo específico; sin embargo, el mayor retraso ocurre antes de que el ejemplar pueda ser valorado por personal médico veterinario.

Pobladores solicitaron a los tragahumo y funcionarios mejorar los tiempos de respuesta / Erick Romero

“Entre el trabajo institucional que estamos haciendo entre Bomberos, Bienestar Animal y la Dirección General de Ecología debemos priorizar que los tiempos se reduzcan y garantizar, en la medida de lo posible, una atención médico-veterinaria eficiente a los animales y especies que lo requieran. En promedio, atendemos cerca de 70 reportes mensuales de emergencias relacionadas con fauna en la ciudad”, explicó.

Respecto a la fauna silvestre, vecinos de la colonia Donceles 28 señalaron que los coatíes han habitado durante décadas los manglares de la zona y, aunque son inofensivos, en ocasiones resultan atropellados o atacados por perros.

Marzo y abril han sido los meses con más llamadas ciudadanas / Erick Romero

“Los coatíes son animales muy bonitos y llevan viviendo aquí incluso antes de nuestra llegada a la colonia, hace décadas. Son inofensivos y no causan problemas, pero algunas personas pasean con perros que, al desconocerlos, llegan a atacarlos. Lo más lamentable son los atropellamientos; en otros casos, alguno entra a un patio y, al sentirse amenazado, se torna agresivo, por lo que debemos pedir ayuda”, relató la vecina Analina.

Otra especie que enfrenta una percepción negativa injustificada es el tlacuache, también conocido como zarigüeya, el único marsupial nativo de México. Debido al crecimiento urbano de Cancún, cada vez es más frecuente observarlo en patios, calles y colonias. Especialistas destacaron que es un animal inofensivo, no transmite rabia debido a su baja temperatura corporal y contribuye al control natural de plagas, al alimentarse de alacranes, cucarachas y serpientes.

Noticia Destacada Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Los cocodrilos también son víctimas del temor que genera su presencia. Mientras algunas personas reportan oportunamente su avistamiento a las autoridades, otras intentan ahuyentarlos golpeándolos con ramas o arrojándoles piedras. Debido a las características de estos reptiles, su captura y reubicación requieren procedimientos especializados que suelen prolongarse.

“Bomberos hace un excelente trabajo, pero todavía deben mejorar los tiempos de respuesta de otras instituciones, porque ellos son el primer contacto con el animal lesionado y todo el esfuerzo para ponerlo a salvo se pierde entre trámites y procesos burocráticos, cuando un ser vivo necesita atención urgente”, expresó el vecino Alberto.