La Guelaguetza 2026 en Cancún: Conoce el calendario de actividades del 23 al 26 de julio

La nueva edición de La Guelaguetza en Cancún inicia hoy con una amplia serie de actividades, las cuales finalizarán este domingo 26 de julio.

El evento contará con varias opciones de entretenimiento, desde gastronómicos, musicales, culturales y mucho más. Algunos de estos completamente gratuitos.

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Jueves 23

Fiesta de la Costa Oaxaqueña en el Teatro de la Ciudad (8:00 pm)

CINECLUB Cartografías del Afecto en el Teatro 8 de Octubre (18:00 horas)

Grupo Son y Mar en el Parque de Las Palapas (19:00 hrs)

Presentación de Las Sumas" de Ramiro Emmanuel Valdes Campos en la Librería del Teatro (18:00 hrs)

Viernes 24

Calenda, Espectáculo Cultural, feria, Pabellón Oaxaqueño, Gastronómico y Artesanal (6:00 pm a 11:00 pm)

LUX: Ecos del fuego en el Foro Hirán Sánchez Caja Negra (18:30 horas)

¿Y si cantamos? Bohemia del Club de Canto en el Café del 8 (19:00 hrs)

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Sábado 25

El Pirata y la Princesa en el Foro Hirán Sánchez, Caja Negra (12:00 hrs)

Café Filosófico en el Café del 8 (19:30 a 21:30 hrs)

Arca Dramaturgias del Colapso y la Transformación en el Teatro 8 de Octubre (19:00)

Show de Tamborín en el Parque de Las Palapas (18:00 hrs)

Olas Literarias Club de Lectura Para Mujeres en el Salón del Centro Cultural de las Artes (16:00 a 17:30 hrs)

"Música, voz y sentimiento" con el cantautor y compositor Nacho Saucedo "El Andariego" en Café de Cancún (18:00 hrs)

"Vuela Más Alto" El Musical en el Teatro de la Ciudad (19:00 hrs)

Domingo 26