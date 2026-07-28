Trabajadores buscan empleo en hoteles de Cancún mientras la CROC descarta despidos en el sector turístico

Mientras la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) asegura que no existen despidos en hoteles ni en obras de construcción, cientos de trabajadores buscan incorporarse a centros de hospedaje en proceso de edificación, así como en la feria del empleo municipal instalada en el parque El Crucero.

En plena temporada vacacional de verano, el hotel Hard Rock Cancún anunció su cierre temporal tras adelantar un proyecto de remodelación que transformará sus instalaciones, con “el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y atractiva para sus huéspedes”.

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Mientras tanto, personal del centro de hospedaje confió a este medio que el área de Recursos Humanos comenzó a separar a empleados, aunque hasta el momento se desconoce la cantidad de trabajadores afectados.

La renovación se prolongará durante aproximadamente cinco meses, periodo en el que el establecimiento permanecerá sin operaciones. El objetivo es reabrir sus puertas antes del inicio de la temporada alta de invierno, una de las etapas más importantes para la actividad turística en el Caribe Mexicano.

Las 29 empresas participantes ofrecieron salarios promedio de 12 mil pesos al mes / Liza Vera

Roberto Hernández y Manuel Loría laboraron hasta la semana pasada en la remodelación de un hotel del grupo español Riu. “Se terminó el trabajo y no nos dieron contrato para otro lugar, así es que vinimos a buscar oportunidad en esta otra obra”, comentaron mientras esperaban afuera de otro complejo de la misma cadena, ubicado en Costa Mujeres.

Los carpinteros, albañiles y especialistas en acabados de paredes Manuel Velázquez, Manuel Martínez y Armando Velasco, procedentes de Guanajuato, Chiapas y Villahermosa, llegaron el domingo pasado luego de que conocidos y familiares les informaron que había contrataciones disponibles; sin embargo, en su primer intento fueron rechazados.

El director del Servicio Municipal de Vinculación Laboral en Benito Juárez, Luis Enrique Hernández Castillo, reconoció que en la feria del empleo realizada ayer solo un hotel estaba ofreciendo siete vacantes.

“Hay una temporada atípica. Aún no sabemos cuántos despidos hay en el sector hotelero y restaurantero”, reconoció, al señalar que están a la espera del reporte oficial del Inegi.

Durante la feria laboral celebrada ayer, solo un hotel ofrecía espacios disponibles, mientras que otras 29 empresas enfocadas en turismo, transporte, áreas operativas, servicios, tiendas de autoservicio y restaurantes presentaban oportunidades con salarios promedio de 12 mil pesos mensuales.

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“Estamos diversificando la oferta laboral —dijo el funcionario—. El próximo mes se ofrecerán 200 vacantes para contratar choferes para una empresa de transporte público. Además, la tienda Amazon abrirá su centro de logística en Cancún con 80 espacios disponibles”, comentó.

En tanto, Marcelino Vargas señaló que acudió a la feria del empleo, pero consideró que los salarios y prestaciones no son suficientes para los puestos disponibles. “Ofrecen 5 mil pesos quincenales para trabajar como profesional de albañilería con horarios de todo el día. Eso no está bien. Por mi cuenta puedo ganar hasta 7 mil pesos semanales”, comentó.

La dirigente de la organización patronal, Jovita Portillo Navarro, advirtió que los resultados del mercado laboral el primer semestre del 2026 reflejan una pérdida de dinamismo en la generación de empleos formales.