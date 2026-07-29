FGE acude a Plaza Punta Tulum por presunto fraude millonario de empresa de autos en Cancún

Como parte de las investigaciones para localizar a los presuntos responsables de cometer fraudes en la venta de automóviles usados, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la Plaza Punta Tulum para obtener información sobre las personas que rentaron el local desde donde contactaban a sus clientes.

Empleados del inmueble señalaron que los agentes estuvieron el lunes en las oficinas administrativas del complejo, donde recabaron datos de los representantes de la empresa señalada por presuntos fraudes, denominada Autosureste by Caylab.

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De acuerdo con la información proporcionada en el contrato de arrendamiento, los responsables del negocio fueron identificados como Gabriel Yahve “N” y Brigham “N”, datos que son verificados por la Fiscalía de Investigación de Delitos Patrimoniales de la FGE.

En este caso, la administración de Plaza Punta Tulum, ubicada a un costado del bulevar Luis Donaldo Colosio, a unos metros del distribuidor vial de la avenida Kabah, se deslindó de cualquier vínculo con las operaciones de esa empresa.

Tras presentar sus denuncias ante la FGE la semana pasada, alrededor de 20 afectados señalaron que podrían realizar manifestaciones o bloqueos de avenidas para exigir una pronta intervención de las autoridades.

Los representantes del establecimiento abandonaron las oficinas desde hace más de 10 días, dejando presuntamente un adeudo por concepto de renta. Las primeras estimaciones indican que el monto del presunto fraude podría superar un millón de pesos, aunque se prevé que más víctimas se sumen a la denuncia colectiva.

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Los primeros 20 denunciantes están relacionados con la compra de vehículos usados, por los cuales entregaron enganches de distintas cantidades sin recibir las unidades. Hasta el cierre de esta edición se desconocía si existen personas perjudicadas por otros servicios, como la comercialización de seguros de vida, vivienda y automóviles.

Tras hacerse público este caso, otros afectados acudieron a la Fiscalía para presentar sus querellas; sin embargo, la autoridad no ha informado cuántas víctimas integran el expediente abierto por el presunto fraude.