Cancún FC vence 1-0 a Toluca con gol tempranero de “Colo” Rodríguez

Con un gol de vestidor de José “Colo” Rodríguez, el Cancún FC derrotó 1-0 a Toluca en un partido en el que las Iguanas supieron defender la ventaja obtenida desde los primeros minutos, durante el encuentro disputado la noche del viernes en el Estadio Andrés Quintana Roo.

El único tanto del compromiso llegó apenas al minuto cuatro, cuando José “Colo” Rodríguez aprovechó una oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes y adelantar al conjunto cancunense.

La anotación obligó a los Diablos Rojos a adelantar líneas en busca del empate, mientras el cuadro local replegó sus filas para proteger la ventaja.

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Rodríguez permaneció como el principal referente ofensivo de las Iguanas, mientras la presión del conjunto mexiquense aumentó conforme avanzó el primer tiempo.

En labores defensivas destacó el capitán Paul Uscanga, quien comandó la zaga y contribuyó a mantener el arco en cero hasta el descanso.

Para la parte complementaria, Uscanga y José Rodríguez ya no regresaron al terreno de juego, situación que redujo la intensidad del mediocampo de Cancún FC.

Aun así, el conjunto local logró generar opciones de peligro. La más clara terminó con un disparo al poste izquierdo.

Minutos después, las Iguanas volvieron a acercarse con una descolgada por el centro que concluyó con un remate al travesaño, dejando escapar la posibilidad de ampliar la ventaja.

El Toluca insistió durante el complemento y presionó la salida de los cancunenses, aunque no encontró la contundencia necesaria para igualar el marcador.

Con el silbatazo final, el Cancún FC aseguró el triunfo por la mínima diferencia. Tras concluir el encuentro, aficionados del Toluca ingresaron al terreno de juego para saludar a los jugadores de su equipo.